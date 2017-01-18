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Валентин Гафт прокомментировал запрет фильмов Рязанова на Украине

16:47 18.01.2017
Валентин Гафт. Фото с сайта kinopoisk.ru
Валентин Гафт. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Еще в конце декабря 2016 года Служба безопасности Украины внесла в «черный» список российского актера Яна Цапника. Ему запрещен въезд в страну сроком на пять лет.

В связи с этим под запрет попали сразу 18 российских фильмов с участием Цапника. Полный список кинолент, запрещенных к показу на Украине опубликовал глава ДержКино Украины Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

В списке кинолент значатся две работы режиссера Эльдара Рязанова - «Привет, дуралеи!» и «Тихие омуты». Актер Валентин Гафт в интервью изданию «Национальная служба новостей» заявил, что подобные меры не могут быть способом борьбы с чем или кем бы то ни было.

«Я попал в этот список. Просто обидно и противно, потому что это не способ борьбы. Украине надо быть умнее, не запрещать картины, кто бы из ни делал. Они нашли там что-то такое, что им стыдно, какую-то правду про себя», - заявил Гафт.

Актер добавил, что нужно понимать, что восприятие информации зависит прежде всего от человека. «Невозможно ходить, нагнувшись и оглядываться назад на то, что было. Я не утверждаю, что это блестящая картина. Но когда слышишь, что ее запретили только потому, что актер оказался в черном списке, понимаешь, что это политика и тогда политика становится неинтересной. Очень жалко, что они не хотят оценить душу выдающегося человека», - добавил Гафт.

Напомним, Валентин Гафт попал в черный список СБУ в декабре 2015 года. На сегодняшний день в списке значится более 140 имен российских деятелей культуры и искусства. 

Темы: Украина, Звезды российского кино, Знаменитости и популярные персоны
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