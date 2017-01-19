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Роман Полански возглавит церемонию вручения премии «Сезар-2017»

10:41 19.01.2017
Роман Полански. Фото со страницы премии «Сезар» в Facebook
Роман Полански. Фото со страницы премии «Сезар» в Facebook

Знаменитый польский режиссер Роман Полански возглавит торжественную церемонию вручения престижной французской кинопремии «Сезар», сообщается на официальной странице Французской киноакадемии в Facebook.

«Академия «Сезар» с гордостью представляет Вам председателя 42-й церемонии «Сезар-2017», господина Романа Полански», - кратко говорится в сообщении киноакадемии. В 2014 году Полански получил премию «Сезар» в категории «Лучший режиссер» за свой кинофильм «Венера в мехах».

Номинанты на премию станут известны в конце января, сама же церемония вручения пройдет 24 февраля в Париже. Лауреаты премии выбираются по результатам голосования членов французской Академии кинематографических искусств.

В разное время президентом премии «Сезар» выступали Катрин Денев, Жерар Депардье, Ален Делон, Джоди Фостер, Шарлотта Генсбур и многие другие. 

Темы: Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Кино в мире, Награды и премии в кино
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