В России впервые экранизируют повесть Толстого «Хаджи-Мурат»

Российский режиссер Вадим Дубовицкий приступил к работе над экранизацией повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат». Об этом сообщается на сайте киностудии «Визориум», курирующей проект».

Отмечается, что это будет первая российская экранизация данного литературного произведения. Повесть была неоднократно экранизирована в Германии, Италии, Югославии, Турции, однако в России нет ни одного фильма, снятого по этой повести.

«И в советское время, и в современной российской истории несколько раз предпринимались попытки подступиться к данному произведению. Не исключено, что одной из главных причин, по которой проект так и не состоялся, является вечная актуальность и политическая острота темы Кавказа в российской жизни», - говорится в пресс-релизе студии.

Съемки должны стартовать в ноябре 2017 года. В картине предполагается наличие большого количества батальных сцен и использование современной компьютерной графики. Главные роли исполнят российские и кавказские актеры.

Дата премьеры проекта пока не определена. Предположительно он будет представлен как в виде полноформатной киноленты, так и в виде телевизионного сериала.

Повесть «Хаджи-Мурат» была написана Львом Толстым в конце 1890-х — начале 1900-х. Она была опубликована уже после смерти писателя в 1912 году. Главный герой повести — реальное историческое лицо, Хаджи-Мурат, наиб Шамиля, в 1851 году перешедший на сторону русских, а в следующем году погибший при попытке бежать в горы.