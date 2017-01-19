Американцы назвали «В поисках Дори» лучшим фильмом 2016 года
Анимационный полнометражный фильм «В поисках Дори» стал обладателем сразу трех наград «народной» американской премии People’s Choice Awards.
Торжественная церемония вручения наград премии состоялась 18 января в Лос-Анджелесе. Лауреаты премии определяются по итогам общенационального голосования.
Мультфильм «В поисках Дори» получил награды в категориях «Лучший фильм», «Лучший семейный фильм» и «Любимый голос анимационного персонажа». В кинокатегориях награды также получили актеры Дженнифер Лоуренс («Лучшая актриса»), Райан Рейнольдс («Лучший актер»), Роберт Дауни-младший («Лучший актер экшн-фильмов»), Марго Робби («Лучшая актриса экшн-фильмов»), Том Хэнкс («Лучший драматический актер) и Джонни Депп («Киноидол»). Лучшим экшн-фильмом оказался «Дэдпул», а лучшей драмой стала кинолента «До встречи с тобой».
В телевизионных категориях награды получили телешоу «Теория большого взрыва», «Чужестранка», «Анатомия страсти», «Мыслить как преступник», «Оранжевый – хит сезона», «Симпсоны», актеры Джим Парсонс, София Вергара, Джастин Чэмберс, Приянка Чопра, Марк Хармон, Дженнифер Лопес.
Полный список лауреатов People’s Choice Awards опубликован на сайте премии.