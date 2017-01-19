«Рай» - это только страх, это вой собак?

Российско-немецкий фильм Андрея Кончаловского «Рай» вышел в российский прокат 19 января

Кадр из фильма «Рай»

Сюжетный каркас ленты держится на трех главных героях. Французский полицейский-коллаборационист Жюль ненавидит немцев, однако ради обывательского комфорта всячески угождает им, подвергая страшным пыткам участников Сопротивления. К нему попадает княгиня Ольга Каменская (Юлия Высоцкая), обвиняемая в укрывательстве десятков еврейских детей. Чтобы спасти соратников, русская аристократка пытается соблазнить сластолюбивого служаку. Ей это почти удается — благо, опыт работы во французских гламурных журналах дал о себе знать. Но внезапно всё срывается, и Ольга оказывается в концлагере.

Выживание в нечеловеческих условиях почти сломило хрупкую женщину. Настоящим спасением для нее стало прибытие в концлагерь ретивого инспектора — высокопоставленного офицера СС Хельмута. Когда то он был влюблен в Ольгу, встретив ее еще в мирное время на роскошной итальянской вилле. Взаимностью она не ответила, однако теперь выбирать не пришлось, и между узницей и палачом вспыхнул страстный и мучительный роман. Совсем потеряв голову от вновь нахлынувших чувств, Хельмут предложил пассии бежать с ним в Швейцарию. Однако Ольга постигла, что в жизни всегда есть место Подвигу, и события стали разворачиваться по принципиально иному сценарию. В результате Жюль, Хельмут и Ольга предстают перед Создателем, и, исповедуясь ему, раскрывают мотивы своих поступков.

Кадр из фильма «Рай»

«Раю» суждено стать одним из самых пронзительных фильмов о Второй Мировой войне, снятых за последние лет 10. И вряд ли кто-то в ближайшее время сумеет. При этом в кадре нет ни одной батальной сцены, а на ужасах Холокоста особого акцента нет, и переданы они через психологическое состояние героев. В то же время, картина имеет под собой абсолютно реальную подоплеку, поскольку одним из прототипов Ольги послужила княгиня Вера (Вики) Оболенская, ставшая героиней Французского Сопротивления и кончившая жизнь на гильотине в 1944 году.

Кадр из фильма «Рай»

Однако далеко не только достоверно воссозданными историческими реалиями ценен это фильм. Главной задачей Кончаловского на сей раз стал всесторонний анализ метафизических категорий Ада и Рая. Каждый из ключевых героев трактует их по-своему. Для Жюля Рай — это, прежде всего, мещанское благополучие. В фильме символом этого земного счастья становится муравейник, олицетворяющий для Жюля земное благополучие, стирание индивидуальности и способность к быстрой приспособляемостью к среде обитания. Понятно, что такое счастье оказывается хрупким и недолговечным — положиться на него никак нельзя. К тому же здесь все зиждется на лицемерии, ведь даже перед лицом Бога Жюль утверждает, что у него счастливая семья, но сам при первой возможности готов изменить супруге.

Кадр из фильма «Рай»

Для Хельмута Рай — это идеальное общество на Земле, которое может быть построено только силовыми методами и ценою уничтожения «низших раз». Отсюда его безусловная преданность фашистскому режиму и экзальтированно восторженное отношение к фюреру. При этом Кончаловский фактически уравнивает нацистов и коммунистов, вкладывая в уста Хельмута утверждение о том, что если бы он родился в СССР, то непременно стал бы большевиком. Так режиссер подводит нас к мысли, что любые попытки соорудить рукотворный рай на Земле заведомо обречены на провал, поскольку из Эдема мы изгнаны безвозвратно, а возвращение к этому состоянию возможно только в координатах Небесного Иерусалима. Хельмут откровенно демоничен: его то терзают, то манят невидимые силы. Его Рай легко оборачивается Адом, и, наблюдая этот процесс, невольно вспоминаешь слова из песни «Бригады С»: «Рай — это только страх, рай — это вой собак». Даже приверженность к русской классике героя не спасает, поскольку без дерзновения и без жертвы любые благие намерения оборачиваются либо маниловщиной, либо чем похуже.

Кадр из фильма «Рай»

Совсем другое дело — Ольга. Она ни на что ни претендует, в ее облике и поведении нет ни высокопарности, ни позы, но при этом присутствует некая иррациональная стать, которая сбивает с толку и притягивает даже такого грубоватого мужлана как Жюль. Осознанно к Богу она отнюдь не стремится, и в какие-то моменты то погрязает в пучине мелкого греха, то норовит сорваться в пропасть самого темного отчаяния. Однако в ней есть способность к Жертве, и это ее спасает. В финале Ольга совершенно верно рассуждает о том, что главный поступок она совершает лишь для того, чтобы придать хоть какой-то смысл своему призрачному существованию. И что зло растет само, а для утверждения добра необходимо какое-то усилие. Неудивительно, что Врата Рая распахиваются перед ней сами собой.

Кадр из фильма «Рай»

Андрей Кончаловский в противовес своему мистически настроенному брату Никите Михалкову всегда казался рационалистом, прагматиком и даже циником. Тем более отрадно наблюдать за теми изменениями, которые происходят с режиссером в последние годы. Судя по относительно свежим высказываниям Кончаловского, он неуклонно движется к вере и традиции. И теперь ему удалось снять подлинно христианское кино.

Фото с сайта kinopoisk.ru