Первый канал назвал причину утечки серии «Шерлока» в Сеть

Первый канал объявил о результатах проверки по факту утечки последнего эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» в Сеть, пишет «Интерфакс».

Согласно сообщению руководства Первого канала, причиной утечки серии в интернет стала «преступная халатность» одного из сотрудников при исполнении должностных обязанностей. Именно это и привело к появлению эпизода «Шерлока» в Сети.

По итогам расследования Первый канал принял решение полностью изменить свой протокол безопасности, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов. «Мы приносим свои извинения Hartswood-Films, BBC Worldeide и фанатам «Шерлока» по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки», - цитирует агентство заявление руководства телеканала.

В свою очередь канал ВВС заявил, что удовлетворен результатами проведенной проверки и действиями Первого канала. «Мы будем работать совместно с Первым каналом, чтобы обеспечить безопасность будущих релизов. Мы благодарим Первый канал за надлежащим образом проведенное оперативное расследование, и на этом мы считаем тему закрытой», - прокомментировали ситуацию представители ВВС.

Напомним, последний эпизод четвертого сезона «Шерлока» в озвучке Первого канала появился в сети за сутки до его официального выхода. ВВС призвали фанатов не распространять серию по Сети.