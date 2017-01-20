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Первый канал назвал причину утечки серии «Шерлока» в Сеть

11:59 20.01.2017
«Шерлок»
«Шерлок»
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Первый канал объявил о результатах проверки по факту утечки последнего эпизода четвертого сезона сериала «Шерлок» в Сеть, пишет «Интерфакс».

Согласно сообщению руководства Первого канала, причиной утечки серии в интернет стала «преступная халатность» одного из сотрудников при исполнении должностных обязанностей. Именно это и привело к появлению эпизода «Шерлока» в Сети.

По итогам расследования Первый канал принял решение полностью изменить свой протокол безопасности, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов. «Мы приносим свои извинения Hartswood-Films, BBC Worldeide и фанатам «Шерлока» по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки», - цитирует агентство заявление руководства телеканала.

В свою очередь канал ВВС заявил, что удовлетворен результатами проведенной проверки и действиями Первого канала. «Мы будем работать совместно с Первым каналом, чтобы обеспечить безопасность будущих релизов. Мы благодарим Первый канал за надлежащим образом проведенное оперативное расследование, и на этом мы считаем тему закрытой», - прокомментировали ситуацию представители ВВС.

Напомним, последний эпизод четвертого сезона «Шерлока» в озвучке Первого канала появился в сети за сутки до его официального выхода. ВВС призвали фанатов не распространять серию по Сети.

Темы: Кинокомпании, Кино в мире, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 16:11
AlexFG

Интересно, а как фанаты пострадали от этой утечки. Посмотреть бы на них
20.01.2017, 15:04
Странно:

Т.е. кто-то лопухнулся и Шерлок сбежал? Сам?
Или кто-то все-таки спер? Домой отнес, своим показать? Или продал конкурентам?
Такие объяснения только для ВВС и подходят.
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