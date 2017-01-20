Режиссер Владимир Хотиненко снимет фильм про Октябрьскую революцию

Сегодня, 20 января, отмечает 65-летие знаменитый российский режиссер Владимир Хотиненко.

Обычно Хотиненко в этот день старается уехать подальше от Москвы. Но, в этом году, как признался кинематографист агентству ТАСС, большое количество дел не позволили это сделать.

По данным агентства, сейчас режиссер работает над восьмисерийным фильмом под рабочим названием «Меморандум Парвуса». Сюжет картины разворачивается во время Октябрской революции, в центре повествования будет прибытие поезда, который привез на Финляндский вокзал Владимира Ильича Ленина.

О том, кто сыграет Ленина, Хотиненко не рассказал. Известно, что в картине также снимается Федор Бондарчук, который сыграет политического авантюриста и журналиста Парвуса. Как отметил режиссер, этот персонаж малоизвестен широкой общественности, однако он принимал немаловажное участие в истории.

Завершить работу Хотиненко планирует к столетнему юбилею Октябрьской революции.