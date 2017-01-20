Эмир Кустурица откроет собственную школу актерского мастерства

Знаменитый режиссер Эмир Кустурица откроет в Сербии собственную школу актерского мастерства, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Telegraf.

Первый набор в школу начнется уже в апреле. Второй набор пройдет в июне. Сама же школа начнет работу с сентября 2017 года.

Никаких других подробностей о будущем учебном заведении Кустурица пока не сообщил. В будущих планах режиссера – снять кино в Китае. «У меня будет некая пауза в съемке фильмов на сербском языке. Мне в этой гонке нечего искать, я снял достаточное число картин», - добавил он.

Напомним, недавно Кустурица представил свой новый фильм «По млечному пути» где главные роли исполнили сам режиссер и итальянская актриса Моника Белуччи. Правда после выхода картины на экраны кинематографист заявил, что завязал с актерством, ему по душе больше работа именно режиссера.