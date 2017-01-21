Кинокритики считают фильм «Рай» не похожим на стиль Кончаловского

В прокат вышел фильм Андрея Кончаловского «Рай». Картина рассказывает о судьбах русской эмигрантки, офицера СС и француза, который сотрудничает с фашистами. Главные роли исполнили Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков, Петер Курт и другие.

«Рай» Кончаловского вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». И, как считает кинообозреватель Стас Тыркин, у фильма очень неплохие шансы заполучить статуэтку.

«Он рассказывает о Холокосте. А последние два фильма, которые выиграли в этой категории, были именно об этом. Это, конечно, уникальный случай, когда режиссер, котрому почти 80, способен на очень непривычные для себя фильмы», — рассказал Стас Тыркин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он посоветовал посмотреть фильм из-за нестандартного режиссерского взгляда.

«Фильм «Рай» нужно посмотреть только потому, что этот фильм не похож на все, что Кончаловский делал до этого», — пояснил Тыркин.



