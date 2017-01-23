Курс истории кино введут в российских школах по инициативе Мединского

Минобразования и науки России с готовностью откликнулось на инициативу министра культуры России Владимира Мединского о введении в школах преподавания истории российского кино.

Как сообщила глава ведомства Ольга Васильева, она поддерживает «все, что развивает человека», информирует ТАСС. «Если вы посмотрите, у нас в рамках истории уже есть много вопросов по культуре», - отметила министр.

Васильева также подчеркнула, что опыт преподавания истории кино в школах в нашей стране уже имеется. «Ранее, когда читался курс советской культуры, курс кино читался всегда. Не в полном объеме, но все лучшие фильмы, которые были сняты в те десятилетия, про них советские школьники знали», - подчеркнула Ольга Васильева.

Владимир Мединский обратился к министру образования и науки Ольге Васильевой с предложением ввести в школах изучение истории кино на съезде «Единой России» 21 января 2017 года. «Надеюсь, что министерство образования поддержит нашу программу по популяризации российского кино и преподавания истории российского кино в увязке с литературой, историей... Мне кажется, что история кино была бы хорошим дополнением к литературе и истории в нашей школе», - сказал Мединский, выступая на съезде.