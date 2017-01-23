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Курс истории кино введут в российских школах по инициативе Мединского

16:09 23.01.2017
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Минобразования и науки России с готовностью откликнулось на инициативу министра культуры России Владимира Мединского о введении в школах преподавания истории российского кино.

Как сообщила глава ведомства Ольга Васильева, она поддерживает «все, что развивает человека», информирует ТАСС. «Если вы посмотрите, у нас в рамках истории уже есть много вопросов по культуре», - отметила министр.

Васильева также подчеркнула, что опыт преподавания истории кино в школах в нашей стране уже имеется. «Ранее, когда читался курс советской культуры, курс кино читался всегда. Не в полном объеме, но все лучшие фильмы, которые были сняты в те десятилетия, про них советские школьники знали», - подчеркнула Ольга Васильева.

Владимир Мединский обратился к министру образования и науки Ольге Васильевой с предложением ввести в школах изучение истории кино на съезде «Единой России» 21 января 2017 года. «Надеюсь, что министерство образования поддержит нашу программу по популяризации российского кино и преподавания истории российского кино в увязке с литературой, историей... Мне кажется, что история кино была бы хорошим дополнением к литературе и истории в нашей школе», - сказал Мединский, выступая на съезде.

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Образование в России
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Комментарии читателей
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23.01.2017, 23:02
Гость: Да

на советских фильмах деловых и предприимчивых людей не вырастишь. Серь да гладь - божья благодать.
23.01.2017, 20:10
Гость: Это правильно.

НО.
Уважаемому министру кабинета Медведева следует рассмотреть вопрос о введении в школы демонкратов уроков по истории цирка, как ни как, их вошь мирового пролетариата рекомендовал не только кино, но и цирк.
Главным специалистом можно избрать Жириновского.
23.01.2017, 19:54
Гость: пол.инета.

То Шувалов чушь городит,то Мединский.У нас вообще школы закрываются.Скоро учить некого будет.
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