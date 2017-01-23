Названы пять самых кассовых российских фильмов XXI века

Кинокритики провели исследование, позволившее определить пять наиболее востребованных в прокате российских фильмов текущего века.

Эксперты сделали обнадеживающий вывод о том, что отечественное кино выходит из сумрака, ведь за полтора десятилетия ему удалось заработать 1 миллиард 780 миллионов долларов, сообщает МИР 24. Если же говорить о пятерке ткших кинокартинах, то на пятом месте расположилась новогодняя лента «Ёлки-3». За первый же день проката она побила кассовый рекорд предыдущих частей франшизы, а в общей сложности собрала чуть больше 38 миллионов долларов.

Четвертое место занял исторический «Адмиралъ» с Константином Хабенским в главной роли. Посвящение адмиралу Колчаку заработало на 100 тысяч больше третьих «Елок».

Почетное третье место принадлежит фэнтезийному фильму «Вий 3D». Картина, над которой работала международная команда, собрала 39,5 миллионов долларов.

Второе место по праву досталось сиквелу «Ирония судьбы. Продолжение». В результате фильм заработал 55,5 миллионов долларов.

Возглавил же рейтинг фильм Федора Бондарчука «Сталинград». Он собрал в прокате 68 миллионов долларов. Напомним, что проект Бондарчука стал первым отечественным фильмом в формате IMAX.

