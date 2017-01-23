«Невеста»: проклятый старый дом

Фильм ужасов Святослава Подгаевского «Невеста» вышел в российский прокат 19 января

Кадр из фильма «Невеста»

В начале второй трети XIX века в России появилась фотография. Новшество приживалось тяжело и поначалу откровенно пугало непросвещенных граждан. Когда же они все-таки прониклись изобретением, легче от этого не стало. Суеверные подданные Российской империи повадились снимать покойников, считая, что фотографии сохраняют тело, а негативы — душу.

Появились и другие изуверские обряды. Один безутешный аристократ, будучи не в силах пережить безвременную кончину невесты, сфотографировал ее с нарисованными глазами на закрытых веках, а потом провел страшный магический ритуал. Так была запущена разрушительная демоническая машина, отравлявшая жизнь многим поколениям одной несчастной семьи.

Родовое проклятье дошло и до наших дней. Студентка филологического факультета Ольга выходит замуж за трепетного фотографа Ивана. Пара лелеет определенные планы на медовый месяц, но родственники Ивана настаивают на том, чтобы отпраздновать свадьбу в тихом провинциальном особняке на малой родине парны. Как водится, в усадьбе начинается чертовщина, Иван куда-то исчезает, а Ольга вынуждена находить общий язык с новоиспеченной золовкой Ольгой, которая явно что-то скрывает. Все вокруг твердят о необходимости проведения некоего свадебного ритуала, после которого кому-то явно не поздоровится...

Кадр из фильма «Невеста»

Подход режиссера Святослава Подгаевского к созданию неповторимой атмосферы «русской готики» видится оригинальным и перспективным. Начиная со своего первого полнометражного ужастика «Владение 18», он последовательно разрабатывает жанр современного индустриального хоррора, главным героем которого становится даже не какой-нибудь прилипчивый монстр, а ненасытная московская окраина, регулярно поглощающая в своих типовых недрах тысячи потерянных лузеров, не имеющих ни прошлого, ни будущего. Линия была продолжена в успешном хорроре «Пиковая дама. Черный обряд».

Кадр из фильма «Невеста»

В «Невесте», однако, Подгаевский отступает от изначально выбранной линии, и делает местом действия не тесную и неухоженную Новую Москву, а просторный старый особняк где-то в глубинке. Некоторые критики поспешили объявить это шагом назад, но такие выводы кажутся преждевременными. Во-первых, Подгаевский фактически визуализирует отечественную хоррор-панк классику «Мертвый в доме» «Сектора Газа» и «Проклятый старый дом» «Короля и Шута», которая и поныне востребована в молодежной среде. Во-вторых, действие фильма происходит в реальной (!) российской усадьбе Братцево, что должно быть оценено по достоинству любителями старины. Ведь это и привлечет внимание к разрушающимся поместьям, и введет в кинематографический обиход уникальные локации, характерные исключительно для нашей страны.

Кадр из фильма «Невеста»

Не стоит сбрасывать со счетов и ярко выраженный социально-бытовой аспект, который присущ всем «ужастикам» Подгаевского. Во «Владении 18» режиссер эффектно обыграл мысль о том, что для молодой семьи покупка новой квартиры является непосильным бременем, которое может и раздавать намерть. В «Пиковой даме» ребром поставлен вопрос о неверных мужьях, наносящих своим семьям неизлечимую душевную травму. Теперь же Подгаевский взялся за свадебные обряды. По большому счету, «Невеста» - это то же «Горько» Жоры Крыжовникова, но только с напрочь выхолощенными юмором и сатирой. Нам дают понять, что женщинам в рамках брачного церемониала всегда тяжелей, ведь недаром «Жених» - это комедия, а «Невеста» - хорорр.

Кадр из фильма «Невеста»

Наконец, «Невеста» прицельно бьет по авторитарным женщинам, десятилетиями подавляющих прочих домочадцев. Не секрет, что для многих безвольных людей жизненным лозунгом является произнесенная испуганным тоном фраза «что скажет мама», постепенно превращающейся из сакраментальной в сакральную и пугающую. Этот авторитет, увы, незыблем, даже если давно прогнил насквозь и откровенно смердит.