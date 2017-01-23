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Создателю двух комедий «Горько!» доверили пятые «Елки»

15:20 23.01.2017
Жора Крыжовников. Фото с сайта kino-teatr.ru
Жора Крыжовников. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Режиссер народных комедий «Горько!» и «Самый лучший день» Жора Крыжовников (Андрей Першин) возглавит команду режиссеров в работе над шестой частью киноальманаха «Елки».

Подготовительный процесс к съемкам уже стартовал. «И сборы, и проведенные нами социологические исследования показали, что у зрителей появилась традиция — каждый Новый год ходить на «Елки». Мы не собираемся эту традицию нарушать», — рассказали агенству РИА «Новости» в пресс-службе кинокомпании Bazelevs, занимающейся производством франшизы.

Сотрудники студии уверяют, что «Елки» не сбавят темпа и, более того, по-прежнему способны удивлять.

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