В США определены кандидаты на звание худших фильмов

Названы номинанты 37-й премии «Золотая малина», присуждаемой за худшие киноработы.

По числу номинаций в лидерах картины «Идеальный самец-2» (заявлен в девяти категориях) и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (заявлен в восьми категориях), сообщает InterMedia со ссылкой на The Hollywood Reporter. Обе ленты претендуют на звание самого худшего фильма, вместе с ними номинированы комедия «Дедушка лёгкого поведения», фэнтези «Боги Египта», сиквел «День независимости: Возрождение» и документальная картина «Америка Хиллари: Секретная история демократической партии».

В номинации «Худший актёр» заявлены Бен Аффлек, Джерард Батлер, Генри Кавилл, Роберт Де Ниро, Бен Стиллер и Динеш Д'Соуза, «Худшая актриса» — Меган Фокс, Тайлер Перри, Джулия Робертс, Беки Тёрнер, Наоми Уоттс и Шейлин Вудли. На звание худшего режиссёра претендуют Динеш Д'Соуза и Брюс Шули («Америка Хиллари: Секретная история демократической партии»), Роланд Эммерих («День независимости: Возрождение»), Тайлер Перри («Хэллоуин Медеи»), Алекс Пройас («Боги Египта»), Зак Снайдер («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости») и Бен Стиллер («Идеальный самец-2»).

Лауреаты премии будут названы 25 февраля 2017 года — как раз за день до церемонии «Оскар».

