Первая жена Высоцкого представит уникальную книгу о нем

Первая жена Владимира Высоцкого Иза устроит в Екатеринбурге презентацию уникальную биографическую книгу. Презентация состоится в день рождения поэта и музыканта, 25 января.

Издание «С тобой... Без тебя...» содержит дневниковые записи Изы Высоцкой о знакомстве с артистом и их отношениях, отрывки из писем, а также фотографии из домашнего архива, сообщает ТАСС со ссылкой на директора екатеринбургского музея Владимира Высоцкого Марию Головину. Презентация пройдёт в формате творческой встречи: Высоцкая намерена ответить на вопросы публики и раздаст автографы.

Кроме того, Головина отметила, что в этот же день в музее также пройдёт финал конкурса чтецов произведений Высоцкого среди старшеклассников Свердловской области.

