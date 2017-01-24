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Первая жена Высоцкого представит уникальную книгу о нем

17:02 24.01.2017
Владимир Высоцкий. Фото с сайта kino-teatr.ru
Владимир Высоцкий. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Первая жена Владимира Высоцкого Иза устроит в Екатеринбурге презентацию уникальную биографическую книгу. Презентация состоится в день рождения поэта и музыканта, 25 января.

Издание «С тобой... Без тебя...» содержит дневниковые записи Изы Высоцкой о знакомстве с артистом и их отношениях, отрывки из писем, а также фотографии из домашнего архива, сообщает ТАСС со ссылкой на директора екатеринбургского музея Владимира Высоцкого Марию Головину. Презентация пройдёт в формате творческой встречи: Высоцкая намерена ответить на вопросы публики и раздаст автографы.

Кроме того, Головина отметила, что в этот же день в музее также пройдёт финал конкурса чтецов произведений Высоцкого среди старшеклассников Свердловской области.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Музыка в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.01.2017, 19:25
Гость: Вопросик

Непонятно, они развелись давно, у каждого была своя семья. Кстати, 1-я жена не жила с Высоцким 20 лет, т.к. была замужем за другим человеком, у сыновей была другая фамилия, не давала детям общаться с отцом, а теперь является директором его музея, более того, пишет книги. Вдовой Высоцкого является Марина Влади. Непонятно!
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