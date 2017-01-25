Гибель Андрея Ростоцкого предвосхитила горькую участь Сергея Бодрова

Замечательному актеру Андрею Ростоцкому могло бы исполниться 25 января 60 лет

Андрей Ростоцкий

Он был сыном знаменитого советского режиссера Станислава Ростоцкого и актрисы Нины Меньшиковой, что и предопределила его судьбу. С детства Андрей пропадал на съемочной площадке, жадно впитывая буквально всё, что там происходит. В 1975-м дебютировал Ильи Фрэза в ленте «Это мы не проходили». Тогда же поучаствовал еще в двух лентах - «На край света» Нахапетова и «Они сражались за Родину» Бондарчука.

Судьбоносной для Ростоцкого стала роль Дениса Давыдова в фильме «Эскадрон гусар летучих». «Это была самая долгая и, между прочим, альтруистическая работа в моей жизни, - вспоминал актер. - Я был приписан к съемкам фильма в качестве рядового кавалерийского полка. Вместо гонорара получал 11 рублей в месяц. Так что советскому кинематографу эта роль очень дешево обошлась». Зато фильм посмотрели на большом экране 23 миллиона советских зрителей, после чего Ростоцкий снискал у девушек славу секс-символа и «русского Жерара Филиппа».

Андрей Ростоцкий

В фильмографии Ростоцкого практически нет отрицательных ролей. Сам он неоднократно пытался сменить амплуа, но неумолимые режиссеры справедливо полагали, что зрители адекватно не воспримут актера в роли злодея. Когда же Ростоцкий проявлял настойчивость по этому вопросу, ему говорили: ««Андрюш, ты пойми, даже если ты в фильме изнасилуешь девушку, убьешь ребенка, ограбишь бабушку, а потом придешь домой и включишь отвратительную порнографию, выпьешь залпом бутылку водки и закуришь папиросу «Беломор», все равно зритель подумает, что ты советский разведчик, и все это сделал, чтобы замести следы».

Андрей Ростоцкий

В 1980-е годы ленты с любимцем публики выходили одна за другой: в драме «Правда лейтенанта Климова» он сыграл офицера-подводника Климова, в биографической повести «Остаюсь с вами» — молодого Аркадия Гайдара, в историко-революционном фильме «Первая конная» — героя гражданской войны Олеко Дундича, в приключенческом фильме «Внимание! Всем постам...» — бывшего десантника Виктора Кольцова, а в фильме «Непобедимый» — основоположника борьбы самбо Анатолия Харлампиева, напоминает «АиФ». В 90-е режиссера по полной программе использовали феноменальное сходство с Николаем II, и актер засветился в роли последнего русского государя в целом ряде фильмов. Особенно хорош его царь-страстотерпец в фантасмагорических «Снах» Карена Шахназарова, где актер передал все бессилие и обреченность Николая.

Андрей Ростоцкий

С детства Ростоцкий носил кличку «Бешеный». Обладая маленьким ростом, он предпочитал не давать себя в обиду и, если назревал конфликт, нередко бил первым. Хорошая физическая подготовка помогла ему выполнять на экране многие трюки самому. Еще в 1975 году, снимаясь у Сергея Бондарчука в «Они сражались за родину», Ростоцкий сам выполнил сложнейший трек, с которым не могли справиться многие каскадеры. Его герой гибнет под немецким танком, в последние секунды успевая поджечь машину: со своей задачей Ростоцкий справился блестяще, и это было только начало большого пути.

Андрей Ростоцкий

«Он вообще был очень обстоятельным человеком и многое умел делать сам. Степень его поведения была совсем непохожа на актерское поведение. Он внутренне был очень сильным человеком, очень цельным», - поведал каналу «Культура» режиссер, заслуженный артист РСФСР Борис Токарев.

Андрей Ростоцкий

Не удовлетворяясь функциями актера и каскадера, Ростоцкий всегда мечтал попробовать себя в режиссуре. Его первая картина «Зверобой» по Фенимору Куперу была принята холодно, но сдаваться Ростоцкий отнюдь не собирался. Потом была «Мужская компания», а третий фильм Ростоцкого «Моя граница» оказался для него роковым.

Андрей Ростоцкий

Выбирать натуру для этого сериала Ростоцкий приехал весной 2002 года в горы Сочи. «Мы просто хотели недельку отдохнуть, а Андрей собирался выбрать место для съемок», – рассказал «Газете.Ru» каскадер Валерий Кудряшов. По его словам, несколько дней подряд Ростоцкий ездил за город, чтобы подобрать «подходящую натуру». При этом чаще всего он никого с собой не брал, а ездил только с водителем, которого прислали из сочинского погранотряда. Так было и на этот раз. «В воскресенье все остались в санатории праздновать Пасху, а режиссер уехал рано утром на пограничном УАЗике, пообещав вернуться после обеда, – рассказал Кудряшов. –Однако примерно около трех дня в санаторий приехал Стас, водитель, и сказал, что Ростоцкий попал в беду».

Андрей Ростоцкий

В машине весь в крови без сознания лежал режиссер. Коллеги сразу же вызвали «скорую помощь». Пока врачи добирались до санатория, Стас рассказал, что Ростоцкий попросил отвезти его в район горнолыжного курорта «Красная поляна». «Он постоянно просил остановиться, уходил куда-то надолго, видимо, осматривал местность. В конце концов мы заехали в какую-то глушь, и Андрей увидел крутой склон. Попросил остановить машину и ждать», – продолжал рассказывать водитель. По словам водителя, трагедия произошла примерно в пяти километрах от «Красной поляны». Этот район практически безлюдный – вокруг только скалы, на которых иногда тренируются альпинисты. Однако для профессионалов этот участок считается несложным. Видимо, поэтому Ростоцкий, который был каскадером, полез вверх без страховки.

Андрей Ростоцкий

Однако через несколько минут он потерял равновесие и сорвался. Водитель машины сразу же бросился к режиссеру и увидел, что у него сломаны руки и ноги и пробит затылок. Солдат погрузил Ростоцкого в машину и поехал в санаторий. Врачи приехали через 15 минут и отвезли пострадавшего в хостинскую районную больницу. Главный врач больницы рассказал «Газете.Ru», что, как только он увидел Ростоцкого, то понял, что шансов спасти его практически нет: «С такими переломами и ушибами никто не выживет. К тому же у него была сильнейшая черепно-мозговая травма». Ростоцкого отправили в реанимационное отделение и стали готовить к операции. Через несколько минут он скончался на операционном столе. Тело актера доставили в Москву. Похоронен Андрей Ростоцкий нас Ваганьковском кладбище.

Говорят, снаряд дважды в одну лунку не падает. Судя по всему, эта пословица работает не всегда. Иначе как объяснить, что меньше, чем через полгода после этой нелепой смерти, в Кармадонском ущелье схожим образом погиб Сергей Бодров?