Папа Анджелины Джоли уличил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в измене родине

Отец Анджелины Джоли - актер Джон Войт — подверг резкой критике певицу Майли Сайрус и актера Шайю ЛаБафа за участие в женском марше, прошедшем 21 января.

Джон Войт прямо назвал действия артистов государственной изменой, сообщает InterMedia. По его мнению, настраивая молодое поколение против правительства США и президента Дональда Трампа, Голливуд пытается «разрушить» страну, выставляя президента «не легитимным». «Этот марш против президента — серьезная и крайне разрушительная вещь, — считает он. - Они учат идти против властей, не принимать волю народа в нынешнее президентство. И это очень грустный день, когда я вижу такое».

Напомним, что протестные женские марши прошли в США, Канаде, Великобритании и Австралии. Их участники протестовали против Трампа, вступившего в должность главы государства.