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Папа Анджелины Джоли уличил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в измене родине

14:13 25.01.2017
Джон Войт. Фото с сайта kino-teatr.ru
Джон Войт. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Отец Анджелины Джоли - актер Джон Войт — подверг резкой критике певицу Майли Сайрус и актера Шайю ЛаБафа за участие в женском марше, прошедшем 21 января.

Джон Войт прямо назвал действия артистов государственной изменой, сообщает InterMedia. По его мнению, настраивая молодое поколение против правительства США и президента Дональда Трампа, Голливуд пытается «разрушить» страну, выставляя президента «не легитимным». «Этот марш против президента — серьезная и крайне разрушительная вещь, — считает он. - Они учат идти против властей, не принимать волю народа в нынешнее президентство. И это очень грустный день, когда я вижу такое».

Напомним, что протестные женские марши прошли в США, Канаде, Великобритании и Австралии. Их участники протестовали против Трампа, вступившего в должность главы государства.

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Комментарии читателей
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25.01.2017, 16:51
Тетя Хая

очень не довольна поведением этих шикс и поца.
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