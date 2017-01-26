Андрей Кончаловский получил медаль за «Рай» и толерантность

Режиссеру Андрею Кончаловскому была вручена Европейская Медаль толерантности, которая присуждается Европейским Советом по Толерантности и Примирению (ЕСТП).

Кончаловский награжден за достижения в области культуры, в которых особое значение имеет сохранение памяти о трагедиях человечества, в том числе – за фильм «Рай», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. На 73-м Венецианском международном кинофестивале в 2016 году эта картина получила «Серебряного льва».

Европейская Медаль толерантности призвана отметить выдающиеся достижения в деле развития идей толерантности, продвижения демократии и взаимоуважения на Европейском континенте.

Награждение прошло в рамках Мемориального Вечера памяти Холокоста в Европарламенте. Основной акцент на торжественной памятной церемонии был сделан на людях искусства, которые погибли в годы Катастрофы, а также на роли искусства в сохранении памяти о Холокосте. Гостем мероприятия стал оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением известного дирижёра Владимира Спивакова.

