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Андрей Кончаловский получил медаль за «Рай» и толерантность

14:50 26.01.2017
Кадр из фильма «Рай». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Рай». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Режиссеру Андрею Кончаловскому была вручена Европейская Медаль толерантности, которая присуждается Европейским Советом по Толерантности и Примирению (ЕСТП).

Кончаловский награжден за достижения в области культуры, в которых особое значение имеет сохранение памяти о трагедиях человечества, в том числе – за фильм «Рай», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. На 73-м Венецианском международном кинофестивале в 2016 году эта картина получила «Серебряного льва».
Европейская Медаль толерантности призвана отметить выдающиеся достижения в деле развития идей толерантности, продвижения демократии и взаимоуважения на Европейском континенте.

Награждение прошло в рамках Мемориального Вечера памяти Холокоста в Европарламенте. Основной акцент на торжественной памятной церемонии был сделан на людях искусства, которые погибли в годы Катастрофы, а также на роли искусства в сохранении памяти о Холокосте. Гостем мероприятия стал оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением известного дирижёра Владимира Спивакова.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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