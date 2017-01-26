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Голливудская актриса Скарлетт Йохансон решила развестись

09:38 26.01.2017
Скарлетт Йохансон. Фото с сайта kino-teatr.ru
Скарлетт Йохансон. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Актриса Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем Роменом Дориаком.

Некий осведомленный источник сообщил об этом изданию People, сообщает InterMedia. «Они не живут вместе уже около полугода», - заявил инсайдер.

На недавнем женском марше протеста в Вашингтоне Скарлетт была без обручального кольца. Роман американской актрисы и французского журналиста начался в 2012 году, а в сентябре 2014-го у них родилась дочь Роуз Дороти. Лишь после этого события Скарлетт и Ромен поженились 1 октября того же года. Если слухи о расставании верны, то супруги разошлись друзьями и деловыми партнерами.
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса
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