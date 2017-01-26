Голливудская актриса Скарлетт Йохансон решила развестись
Скарлетт Йохансон. Фото с сайта kino-teatr.ru
Актриса Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем Роменом Дориаком.
Некий осведомленный источник сообщил об этом изданию People, сообщает InterMedia. «Они не живут вместе уже около полугода», - заявил инсайдер.
На недавнем женском марше протеста в Вашингтоне Скарлетт была без обручального кольца. Роман американской актрисы и французского журналиста начался в 2012 году, а в сентябре 2014-го у них родилась дочь Роуз Дороти. Лишь после этого события Скарлетт и Ромен поженились 1 октября того же года. Если слухи о расставании верны, то супруги разошлись друзьями и деловыми партнерами.