У кинопремии «Золотой орел» появились три новые номинации

Премия за достижения в области кино "Золотой орел", вручение которой состоится в Москве 27 января, три новые номинации.

Отныне ежегодно будут вручаться награды за лучшую работу художника по гриму и пластическим спецэффектам, за лучшие визуальные эффекты и за лучший короткометражный фильм. Как поведал ТАСС член президиума Национальной Академии кинематографических искусств и наук РФ, продюсер церемонии Леонид Верещагин, «российская киноиндустрия вышла на новый уровень и не отмечать представителей этих кинематографических специальностей уже нельзя».

Рассуждая о новой номинации «Лучшие визуальные эффекты», продюсер отметил, что "в последнее время ни один большой зрелищный фильм не обходится без серьезной, мощной работы специалистов по визуальным эффектам, это видно и по главным фильмам прошлого года - картинам «Экипаж», «Ледокол», «Дуэлянт».

Вторая новая номинация – «Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам». «Есть такие картины, к примеру, "Владимир Высоцкий. Спасибо, что живой", которые, по сути, построены на том, что актеры с помощью грима преображаются полностью», - пояснил продюсер, добавив, что эти специалисты также достойны наград «Золотого орла».

Что же касается короткометражных фильмов, которые раньше не могли претендовать на премию, по мнению Верещагина, именно такие работы позволяют определить будущего талантливого режиссера. Все эти новшества введены в год 15-летия «Золотого орла».

