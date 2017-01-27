Скончался актер, прославленный фильмом «Крутой Уокер»

Голливудский актер Майк Коннорс умер в Лос-Анджелесе в возрасте 91 года.

Причина смерти — лейкемия, которую ему диагностировали неделей ранее, сообщает InterMedia. Удручающую новость подтвердил и зять артиста Майк Кондон.

Славу Коннорсу принесла главная роль в детективном сериале «Менникс», выходившем с 1967 по 1975 год — за нее актер был удостоен «Золотого глобуса». Кроме того, он снимался в сериалах «Два с половиной человека», «Крутой Уокер», «Полицейская история», «Перри Мэйсон», «Мэверик» и «Она написала убийство». Артист также сыграл в фильмах «Десять заповедей», «Харлоу» и «Живи быстро, умри молодым».