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Знаменитый режиссер отказался от «Оскара» в ответ на политику Трампа

10:17 30.01.2017
Асгар Фархади. Фото с сайта kinopoisk.ru
Асгар Фархади. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Знаменитый иранский режиссер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Асгар Фархади официально отказался присутствовать на церемонии вручения премии «Оскар 2017». Об этом кинематографист сообщил изданию The New York Times.

Фильм Фархади «Коммивояжер» является одним из претендентов на престижную кинонаграду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Однако режиссер, а также исполнительница главной роли в киноленте, актриса Тарана Алидусти отказались от поездки в США. Свое решение они объяснили ответом на ужесточение миграционной политики с приходом к власти Дональда Трампа.

«Я не планировал бойкотировать это мероприятие, однако сложившиеся условия делают мое участие невозможным. Даже если для меня лично будет сделано исключение, с учетом всех «но» и «если» я считаю для себя это неприемлемым», - заявил Фархади.

Его поддержала Алидусти, заявившая, что запрет Трампа на выдачу виз иранцам и гражданам других стран является расистским и неприемлемым. «Будет ли это касаться культурных мероприятий или нет, я не поеду на церемонию вручения премии «Оскар 2017», - резюмировала она.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который на несколько месяцев приостанавливает въезд на территорию США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана ,Йемена, Ливии и Сомали.

89-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 26 февраля.

Темы: США, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Премия «Оскар», Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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30.01.2017, 16:26
Гость: Зоя

Ну всё, теперь шансы получить Оскар у этого иранского режиссера выросли в 10 раз. Очень продуманный ход.
Посмотрим.
30.01.2017, 12:10
Гость: полухохол

"Шеф усе пропало...":"Магомед не пошел к горе"и "гора" осталась на месте.Восток :"дело тонкое",это же не "шмара-мадона"с неограниченной физиологией в период выборов президента Америки.
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