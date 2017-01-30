«Рай» Кончаловского получил все главные награды премии «Золотой орел»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Рай» получил все основные награды Национальной кинематографической премии «Золотой орел», сообщает РИА Новости.

Кинолента победила в таких основных номинациях, как «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса».

Лидером по количеству полученных наград между тем стал фильм «Экипаж». На его счету оказалось пять наград - за лучшую музыку, звук, монтаж, визуальные эффекты и лучшую мужскую роль второго плана.

Награда за лучшую мужскую роль досталась актеру Ивану Янковскому за работу в фильме Павла Лунгина «Дама пик». Лучшим иностранным фильмом в российском прокати стала картина Алекхандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший».

В телекатегориях награды одержали телесериалы «Клим», «Тихий Дон», «Маргарита Назарова», «Самый лучший день».

Напомним, фильм Кончаловского «Рай» был выдвинут на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако не попал в число номинантов премии.

Вручение наград премии «Золотой орел» состоялось в Москве 27 января.