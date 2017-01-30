Фильм «Взломщик» явил миру нового Высоцкого

В этом году исполнится 30 лет с момента выхода на российские экраны нашумевшего фильма Валерия Огородникова «Взломщик»

Кадр из фильма «Взломщик»

Показ картины состоялся 26 января в рамках цикла кинолекций доктора филологических наук Юрия Викторовича Доманского «Рок-кино: русская версия» в музее «Пресня». Спустя десятилетия с момента своего выхода «Взломщик» кажется далеко не таким полемичным и эпатажным, как в 1987-м. По большому счету, у Огородникова получился довольно неуклюжий гибрид документального фильма с детективом.

Причем, первая составляющая явно перевешивает, ибо как художественная лента «Взломщик» распадается на ряд плохо связанных друг с другом мизансцен. Фактически здесь всё держится на харизматичном Юрие Цапнике (отце небезызвестного Яна Цапника), который сыграл спивающегося отца главных героев — трепетного мальчика Семена (Олег Елыкомов) и его амбициозного старшего брата Кости (Константин Кинчев), лидера набирающей обороты ленинградской рок-группы.

Кадр из фильма «Взломщик»

Есть в фильме и ряд небезынтересных претензий на жанр психологической драмы о терзаниях героев, потерявших горячо любимую мать. Но эти моменты, увы, не получили должного воплощения и развития. Всё ограничилось эпизодом, к котором Костя рассказывает о своем видении рая, в котором собраны все члены семьи. Семен же с нескрываемым волнением уточняет: «А мама там есть?». В качестве ответа звучит под гитару отрывок из песни Кинчева «У истоков голубой реки», которая была издана лишь спустя 9 лет после выхода «Взломщика» на альбоме «Алисы» «Jazz».

Кадр из фильма «Взломщик»

Музыки в фильме действительно много — хорошей и разной. «Алиса», которая к моменту фильма записала всего два «канонических» альбома («Энергия» и «Блокада»), представлена целыми четырьмя песнями, среди которых - «Мы вместе», «Земля» и «Мое поколение». Последняя и по сей день регулярно исполняется на концертах группы. Представлены фрагменты песен групп «Кофе», «Присутствие» и «АВИА». Практически полностью в картину включена «Книга учета жизни» «АукцЫона». Нетрудно убедиться, что с годами концертное шоу Олега Гаркуши во время ее исполнения претерпело лишь незначительные изменения. Все эти свежие на тот момент рок-новинки, перемежаются самодеятельными исполнениями самых разных творений на неких прослушиваниях с советском ДК. Если бы кто-то решил издавать саундтрек ко «Взломщику», вышло бы самое невообразимое месиво. Возможно, именно поэтому никто и не стал этого делать.

Кадр из фильма «Взломщик»

«Взломщик» ценен, прежде всего, тем, что открыл массовому зрителю Константина Кинчева и «Алису». Здесь Валерий Огородников оказался пророком, поскольку раздал музыкантам очень щедрые авансы, которые со временем окупились с лихвой. Так, в паре эпизодов появляются параллели Кости с Владимиром Высоцким (когда он говорит «хочу и буду» и когда цитирует жегловское «Я сказал»). Тема влияний Высоцкого на Кинчева большая и неисчерпаемая — достаточно вспомнить цитаты из Владимира Семеновича в «Черной метке» и «Синем пределе», а также эпического «Ямщика» на его стихи.

Кадр из фильма «Взломщик»

Масштабы обеих фигур, вполне соизмеримы. Правда, в отличие от Высоцкого Кинчев профессиональным актером так и не стал. В интервью лидер «Алисы» не раз признавался, что согласился на участие в фильме лишь ради записи в трудовой книжке, однако конечный результат его не удовлетворил. Главное расстройство (и для Кинчева, и для зрителя) заключается в том, что экранного Костю озвучил другой актер — Владимир Осипчук — и это пошло фильму не не пользу.

Кадр из фильма «Взломщик»

Зато сейчас «Взломщик» воспринимается как уникальный документ минувшей эпохи. Перед нами проносятся документальные кадры сборищ у культового кафе «Сайгон», «забеги» байкеров (которые в фильме, согласно традициям той поры величали «рокерами») и эпизоды преследований милиционерами неформалов за экзотический внешний вид. О популярности «Взломщика» в конце 80-х хорошо свидетельствует один простой факт, сообщенный на показе Юрием Доманским: фрагменты из фильма крутили тогда перед концертами «АукцЫона», чтобы зрители четко понимали, кто сейчас перед ними предстанет.

Кадр из фильма «Взломщик»

Следующий показ из серии лекций «Рок-кино: русская версия» в музее «Пресня» состоится 16 февраля. На сей раз Юрий Доманский предложит гостям документальный артефакт — фильм Алексея Учителя «Рок». Начало в 19.00, вход свободный.

Фото с сайта kino-teatr.ru