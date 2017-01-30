Вдова Владимира Зельдина скончалась, утратив волю к жизни

Вдова старейшего российского актера Владимира Зельдина пережила его меньше, чем на три месяца

Иветта Капралова в фильме «Матрос с Кометы»

Иветта Капралова (девичья фамилия артистки) скончалась 28 января на 83-м году жизни. Напомним, что ее муж ушел из жизни 31 октября прошлого года. Ему был 101 год!

В последнее время Капралова уже не могла ходить. На похоронах мужа она была в инвалидной коляске, а потом м вовсе слегла. «Сказать, что это случилось внезапно, было бы неправдой, - поведал «КП» брат Иветты Зельдиной Владимир Боярский. - Конечно, каждый человек думает о жизни. Но мысли, что она уходит, у нее в последнее время все-таки были. Иветта так и не смогла оправиться после смерти мужа. Три дня до трех месяцев не хватило. Почему? Пропал стимул жизни. А стимулом был только он. Она буквально жила им: последние роли, спектакли, творческие встречи - это всегда было при ее участии. Когда его не стало, все потеряло для нее смысл».

Владимир Зельдин

Иветта Капралова родом из Калинина (ныне — Тверь). Была довольно общительной девушкой, с отменным чувством юмора. Работала в кино, затем в Росконцерте, окормляя зарубежных актеров. «Мы знали о существовании друг друга. Но познакомились лично гораздо позже, лишь в 1984 году, - вспоминает Владимир Боярский. - На тот момент я уже был директором областной филармонии, а Иветта приехала к нам в Калинин выступать вместе с певцом Вадимом Мулерманом. Признаться честно, мне он как-то не очень понравился тогда, а вот эффектную, стройную конферансье я сразу заметил.

Тогда Иветте было уже около 50 лет, но она была красива, изящна, артистична и прекрасно работала на сцене, как помню, рассказывала фельетоны. О том, что это моя сестра, я узнал только на следующий день, когда она пришла ко мне в кабинет и представилась. Тогда она уже была женой Владимира Зельдина».

Владимир Зельдин с женой

В 2001-м они могли бы отметить 55-летие совместной жизни. К сожалению, их счастье омрачало слабое здоровье Капраловой. В 1985 году она неудачно упала на концерте и сломала шейку бедра. Операция прошла в Англии. Однако через год опять перелом и снова операция. Тогда и начались проблемы. Последнее время она очень жаловалась на боли в ногах.

Ее последними ее словами стали: «Ты ждешь меня, милый? Я иду!». Прощание с Иветтой Зельдиной состоится 31 января в 13.00. Панихида пройдет во 2-м Московском крематории Николо-Архангельского кладбища. После этого прах подхоронят к супругу на Ново-Девичьем кладбище.

Фото с сайта kino-teatr.ru