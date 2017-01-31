Культовый сериал «Доктор Кто» вновь остался без исполнителя главной роли

Популярный научно-фантастический сериал «Доктор Кто» вновь сменит актера, играющего главную роль, пишет Vanity Fair.

Перемены связаны с тем, что шотландский актер Питер Капальди, исполняющий главную роль, объявил о своем уходе из проекта после окончания десятого сезона, несмотря на то, что канал BBC предлагал артисту остаться в телешоу, он решил, что пришло время двигаться дальше.

«Я никогда не играл одну и ту же роль на протяжении трех лет. Я чувствую, что настало время перейти к новым проектам. Это немного грустно, я люблю «Доктор Кто» и это было огромным удовольствием работать с его командой», - заявил Капальди.

Питер Капальди пришел в сериал в 2013 году, сменив актера Мэтта Смтра и став 12-м актером, исполнившим роль Доктора — инопланетного путешественника во времени и пространстве. Сериал «Доктор Кто» является самым продолжительным научно-фантастическим телешоу в мире. Он шел с 1963 по 1989 годы и был вновь возобновлен в 2005 году.

Издание отмечает также, что после 10 сезона «Доктор Кто» также покидает шоураннер проекта Стивен Моффат.

Предположительно новый Доктор будет представлен публике в специальном рождественском выпуске в конце 2017 года.