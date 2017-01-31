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Жюри Каннского кинофестиваля возглавит испанский режиссер Педро Альмодовар

12:48 31.01.2017
Педро Альмодовар. Фото Нико Бустос с сайта festival-cannes.fr
Педро Альмодовар. Фото Нико Бустос с сайта festival-cannes.fr
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Организаторы Международного Каннского кинофестиваля объявили имя председателя жюри грядущего киносмотра.

Как сообщается на официальном сайте кинофестиваля, жюри в этом году возглавит знаменитый испанский режиссер и сценарист Педро Альмодовар. «Я счастлив отметить 70-й юбилей Каннского кинофестиваля в столь почетной должности. Я очень благодарен, польщен и взволнован! Быть Председателем Жюри — большая ответственность, и я надеюсь оправдать оказанное мне доверие», - прокомментировал новость кинематографист.

В свою очередь организаторы Каннского кинофестиваля отметили, что их с испанским режиссером связывают долговременные отношения. В частности в 1992 году Альмодовар входил в состав Жюри фестиваля под председательством Жерара Депардье.

«Приглашая этого увлеченного режиссера, который не перестает воспевать магическую силу кино и воздавать дань уважения таким мэтрам, как Сирк, Франжю, Хичкок и Бунюэль, Каннский фестиваль отдает должное кинохудожнику с международной славой и приветствует в его лице современную и свободную Испанию», - говорится в заявлении организаторов.

Юбилейный 70-й Международный Каннский кинофестиваль будет проходить с 17 по 28 мая 2017 года. Официальная программа и состав Жюри будут объявлены в середине апреля.

Темы: Звезды зарубежного кино, Каннский кинофестиваль, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино
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