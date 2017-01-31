Советские фильмы получали «Оскара» даже в разгар «холодной войны»

Много шума вокруг фильма Андрея Кончаловского «Рай», который «прокатили» на «Оскаре»

Кадр из фильма «Рай»

Картина о княгине Каменской (Юлия Высоцкая), самоотверженно спасавшей еврейских детей в годы войны и оказавшейся в концлагере, получила «Серебряного Льва» на Венецианском кинофестивале за лучшую режиссерскую работу и собрала все главные награды отечественного «Золотого орла». Однако и «Оскар», и «Золотой глобус» оказались ей не по зубам. Сердца американских киноакадемиков не тронула даже излюбленная тема Холокоста (которая, справедливости ради, присутствует в «Рае» сугубо номинально). Не исключено, что костью в горле у «авторитетных киноведов» встал голос Бога, звучащий в финале картины. Ведь религиозной темы Голливуд старательно старается избегать даже в мистических лентах, в результате чего получается парадоксальная ситуация, когда демоны есть, а противовес им отстутствует как класс.

Можно конечно долго рассуждать о натянутых отношениях между Россией и Америкой, о пресловутых санкциях, но напомним, что даже в разгар «холодной войны» советские фильмы получали «Оскара». Ровно 40 лет назад главную награду американской киноакадемии снискал фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала», снимавшийся на нашей киностудии. Предлагаем вспомнить, как это было.

Кадр из фильма «Дерсу Узала»

Вторым режиссером на картине был Владимир Васильев. «В прошлом генерал милиции и убежденный сталинист, а на тот момент первый заместитель председателя Госкино, Николай Сизов любил японского классика Куросаву и как-то пригласил меня к себе: «Акира должен приехать снимать картину, - рассказал он «Экспресс-газете». - Что ты о нем знаешь?» Я, до этого работавший помощником режиссера на картине Абрама Роома «Гранатовый браслет», выпалил: «Я вообще не люблю японские картины!» Но с Сизовым спорить было невозможно: «А теперь будешь каждый день смотреть картины Куросавы, а то он приедет, а ты и фильмы его не видел». И я стал ездить в Госфильмофонд. Помню, поэт и режиссер Григорий Поженян, узнавший о моих просмотрах, посоветовал: «Плюнь на него, картина никому не нужна, кроме Куросавы»».

Кадр из фильма «Дерсу Узала»

Приглашение опального для американцев Куросавы в СССР было во многом политическим шагом. «СССР спас Куросаву, - вспоминает Васильев. - Он в Голливуде взялся снимать фильм о нападении японцев на Перл-Харбор - «Тора! Тора! Тора!», но ему американцы навязали свои взгляды, и он расторг контракт, выплатил большую неустойку. Был в отчаянии. Мы его спасли - дали возможность сделать кино. Получается, он «перешел» от американцев к нам».

Сначала Куросава намеревался экранизировать «Тараса Бульбу» Гоголы или «Записки из мертвого дома» Достоевского, но оба сценария ему откровенно не удались. «А тут его тема природы сильно зацепила, - признается Васильев. - У нас в 1961 году фильм «Дерсу Узала» уже был снят режиссером Бабаяном, однако глава Союза кинематографистов СССР Лев Кулиджанов решил: «Пусть Куросава снимает. Все равно хуже не сделает». На проект отпустили большие деньги. В среднем фильм стоил 400 тысяч рублей, а тут дали 2 миллиона. Пять режиссеров по вине этой картины остались без работы, потому что их проекты отложили».

Кадр из фильма «Дерсу Узала»

За фильм наши кинематографисты получили не такие уж большие деньги. «Когда все узнали, моей жене Светлане стали звонить: «Ты теперь не будешь работать!» Но дали только премию мне, оператору Федору Добронравову - 400 рублей и художнику Юрию Ракше - 250. Я и Добронравов купили холодильники, а Ракша - краски. Остальные ничего не получили», - перечисляет Васильев.

Кадр из фильма «Дерсу Узала»

Несмотря на пикировки американцев и с нами, и с японцами, «Дерсу Узала» получил «Оскара». «В 1976 году никого из нас не пустили на церемонию вручения «Оскара», потому что не верили, что «Дерсу Узала» получит награду, - вспоминает Владимир Васильев. - Куросава не поехал, потому что был в контрах с американцами. В итоге статуэтку забрал Георгий Данелия, который был на вручении. Мы ее потом спецпочтой полгода ждали. Хранится «Оскар» на «Мосфильме». Десять лет назад, когда я собирал съемочную группу, пришел Карен Шахназаров со статуэткой и дал ее подержать Юрию Соломину, сыгравшему этнографа Арсеньева. Вот так, через 30 лет, Юра дотронулся до статуэтки».

Кадр из фильма «Дерсу Узала»

Самого Юрия Соломина тема «Оскара» затронула лишь по касательной. «Куросава сделал лучший фильм о человеке и природе, - считает он. - Меня пригласили в гостиницу «Москва», где были накрыты столики и на экране показывали прямой эфир церемонии награждения. Но я не досмотрел и ушел. О том, что наша картина получила «Оскар», я узнал от жены. Я редко плачу, но у меня потекли слезы. Жена не поняла, и я объяснил: «Пойми, у нас с Мунзуком украли наш звездный час». В Госкино никто нас не поздравил… А выбрал меня на роль Арсеньева режиссер по сериалу «Адъютант его превосходительства», который он посмотрел. Проб не было. На съемках отмечали мой день рождения. Куросава, по первому образованию художник, нарисовал для меня картину - тигра. Она хранится у меня в театре».

Кадр из фильма «Дерсу Узала»

Также «Оскара» получил в 1968 году Сергей Бондарчук за эпопею «Войну и мира» и Владимир Меньшов в 1980 году за мелодраму «Москва слезам не верит». Об этом необходимо вспоминать каждый раз, когда сегодня заходят разговоры о том, что «злые американцы нас несправедливо притесняют».

Фото с сайта kinopoisk.ru