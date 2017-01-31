Столетие Юрия Любимова будет отмечаться в течение года

Осенью 2017 года будет отмечаться столетие легендарного российского театрального и кинорежиссера Юрия Любимова.

Как сообщает ТАСС, мероприятия, приуроченные к этой дате будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, а также в других городах России в течение всего года. Инициатором юбилейной программы «Век Юрия Любимова» выступил «Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю.П. Любимова». Цель мероприятий — популяризация творчества Любимова и приобщение молодежи к театральному искусству.

В августе в Музее Москвы откроется выставка «Любимов и время. 1917-2017», где будут представлены раритетные фотографии и видеозаписи, печатные материалы, афиши, декорации к спектаклям, фрагменты сценографий и личные вещи режиссера.

В кабинете Любимова в Московском театре на Таганке будет открыта мемориальная зона, где посетителям представят интерактивную тематическую выставку. День открытых дверей в Театре на Таганке пройдет 30 сентября, публике представят мемориальную зону, проведут экскурсию по закулисью, а также покажут спектакль «Добрый человек из Сезуана», с которого началась история этого театра. Посещение театра в этот день будет бесплатным.

В рамках Международного театрального фестиваля им. Чехова состоится мировая премьера спектакля «Старик и море», посвященного Любимову. Спектакль будет показан на сцене Театра им. Вахтангова.

Кульминацией юбилейного года станет масштабный концерт «Посвящение Любимову» на сцене Большого театра в день рождения режиссера. В программу концерта войдут произведения композиторов, с которыми работал и дружил Любимов, а также тех, чьи произведения ставил в разных оперных театрах мира.

Также в 2017 году авиакомпания «Аэрофлот» присвоит имя Любимова одному из своих воздушных судов.

Юрий Любимов родился 30 сентября 1917 года. Более 80 лет он проработал на театральном поприще. Режиссер скончался в Москве 5 октября 2014 года в возрасте 97 лет.