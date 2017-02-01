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РПЦ осудила угрозы в адрес прокатчиков фильма «Матильда»

19:18 1.02.2017
Фрагмент постера к фильму «Матильда»
Фрагмент постера к фильму «Матильда»
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Русская православная церковь осудила угрозы со стороны так называемых «христианских» общественных организаций в адрес прокатчиков нового фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.

По его словам, общественные организации вправе заявлять о своем мнении по поводу фильма «Матильда», но ни одна из этих организаций не имеет права выдавать свою позицию за общецерковную и ассоциировать себя с Русской православной церковью.

«Мы неоднократно заявляли, что любая общественная деятельность должна осуществляться в рамках действующего законодательства, особенно после принятия закона «О защите прав верующих», - добавил Кипшидзе, отметив, что фильм Учителя действительно может вызвать определенное непонимание среди православных верующих.

Ранее общественная организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда». Они ультимативно заявили, что «любой баннер афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому майдану».

Еще осенью 2016 года общественное движение «Царский крест» обратило внимание на еще не вышедший фильм Учителя «Матильда», обвинив авторов оного в антироссийских и антирелигиозных провокациях.

Премьера фильма Алексея Учителя запланирована на октябрь 2017 года. В картине рассказывается о взаимоотношениях между цесаревичем Николаем и балерины Матильды Кшесинской.

Темы: Православная церковь в России, Кино, Кино в России, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 01:11
Хренушки!

Чего-то мудрёно. Я вроде проще обосновал.
02.02.2017, 00:25
Евгений

А вы и не поймёте пока не разовьётесь.
Либо пока не поднатужитесь.
Либо пока не перестанете притворяться.
Одно из трёх.
Потому что непонимание базируется либо на недоразвитии должного приспособления в голове.
Либо на неспособности дотянуться до предмета понимания.
Либо на притворном непонимании.
Какой случай собтвенно Ваш - решайте сами.
Но помогу Вам, коли спрашиваете.
Дело в том, что если Церковь отделить от государства по-настоящему, то нужно порядка 80-ти процентов населения России лишить Российского гражданства. Всех православных.
Вот тогда отделение Церкви от государства произойдёт по факту!
А не по либеральным хотелкам, изложенным на бумаге и имеющим силу послания первоклассника Деду Морозу.
Потому что Церковь - это крещёный православный народ.
И поелику народ сей является носителем российского гражданства, то и реальное отделение Церкви от государства невозможно.
А поскольку это невозможно, то и разделение Церкви с государством это просто бумажная декларация, которую иногда следует выполнять, а когда можно ею и пренебречь, по причине её ничтожности.
И уж тем более смешно ею размахивать, когда оскорблённые православные люди предлагают некоторым "Учителям" поумолкнуть и не оскорблять Святых Божиих клеветническими синематографическими экспериментами.
Церковь же ни на чьей шее не сидит (как вы по-незнанию утверждаете), ибо живёт на пожертвования верующих.
А должна бы сидеть!
Потому что Россия стоит только пока Церковь Православная в ней существует.
Без Церкви нет России.
02.02.2017, 00:19
жду этого фильма

Да уж!
РПЦ и Поклонская со своими сектантами делают фильму РЕКЛАМУ.
Значит надо посмотреть!
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