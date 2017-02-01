РПЦ осудила угрозы в адрес прокатчиков фильма «Матильда»

Русская православная церковь осудила угрозы со стороны так называемых «христианских» общественных организаций в адрес прокатчиков нового фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.

По его словам, общественные организации вправе заявлять о своем мнении по поводу фильма «Матильда», но ни одна из этих организаций не имеет права выдавать свою позицию за общецерковную и ассоциировать себя с Русской православной церковью.

«Мы неоднократно заявляли, что любая общественная деятельность должна осуществляться в рамках действующего законодательства, особенно после принятия закона «О защите прав верующих», - добавил Кипшидзе, отметив, что фильм Учителя действительно может вызвать определенное непонимание среди православных верующих.

Ранее общественная организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда». Они ультимативно заявили, что «любой баннер афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому майдану».

Еще осенью 2016 года общественное движение «Царский крест» обратило внимание на еще не вышедший фильм Учителя «Матильда», обвинив авторов оного в антироссийских и антирелигиозных провокациях.

Премьера фильма Алексея Учителя запланирована на октябрь 2017 года. В картине рассказывается о взаимоотношениях между цесаревичем Николаем и балерины Матильды Кшесинской.