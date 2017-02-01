Бывшие менеджеры Деппа обвинили актера в транжирстве

Бывшие менеджеры голливудского актера Джонни Деппа подали встречный иск против него, сообщает The Wall Street Journal.

Истцом выступает компания Management Group, которая на протяжении длительного времени вела дела актера. В своем заявлении истцы обвиняют Деппа в нарушении договора, мошенничестве и безответственной трате собственных денег.

Как пишет издание, в иске говорится, что артист «вел эгоистичный, беспечный и безответственный образ жизни», который обходился ему в 2 миллиона долларов ежемесячно. За время, пока компания вела его дела, Депп приобрел 14 домов за 75 миллионов долларов, несколько остравов на Багамах, 18 миллионов долларов он потратил на приобретение и оснастку яхты. Кроме того, актер покупал предметы искусства, такие как картины работ Энди Уорхола, Густава Климта, ювелирные украшения и 70 коллекционных гитар. Также Депп потратил 3 миллиона долларов на то, чтобы развеять прах журналиста Хантера Томпсона из специально изготовленной пушки. Роль этого журналиста Депп сыграл в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Представители истца утверждают, что ежемесячно Депп тратит на вино минимум 30 тысяч долларов, а в его штате значится 40 служащих, которым он платит 300 тысяч долларов и еще 150 тысяч идет на оплату охраны.

Ранее Депп подал в суд на своих бывших менеджеров, обвинив их в мошенничестве. В частности он заявил, что из-за них он потерял миллионы долларов и задолжал 40 миллионов. В качестве компенсации актер потребовал взыскать с ответчиков более 25 миллионов долларов.

Во встречном иске Management Group назвала претензии Деппа необоснованными и потребовала выплатить компании 500 тысяч долларов и признать, что он сам отвечает за свои финансовые проблемы.