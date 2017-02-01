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Пакистан отменил запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах

19:41 1.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Власти Пакистана отменили запрет на прокат индийских фильмов в кинотеатрах на территории страны, сообщает The Guardian.

Запрет на демонстрацию продукции Болливуда был введен в Пакистане в сентябре 2016 года. Данная мера стала ответом на обострение ситуации на границе Пакистана и Индии и конфликта по поводу спорной территории Кашмир.

По данным издания, отмену запрета поддержал премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. В заявлении Министерства информации страны говорится, что правительство продолжает политику открытости и демонстрации всех международных фильмов, включая индийские.

Как отмечает The Guardian, отмена запрета означает, что в пакистанский прокат в ближайшее время выйдут фильмы режиссеров Санджая Гупты («Способный») и Рахула Дилипа («Богатей»).

Напряженные отношения между Индией и Пакистаном неоднократно становились причинами запрета на демонстрацию индийского кино. В частности в период с 1965 по 2996 год в Пакистане действовал запрет на кино, которое было снято индийскими режиссерами или с участием индийских актеров.

Темы: Болливуд, Индия, Пакистан, Кино в мире, Персоны и события в мире кино
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