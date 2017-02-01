Телеканал «Пятница!» запускает безжалостное реалити-шоу

Шестого февраля в 21.00 на телеканале «Пятница!» стартует проект «Инстаграмщицы»

Евгения Феофилактова

Героини провокационного реалити - не просто девушки, они -считают себя «богинями». Богинями виртуального мира, в котором миллионы подписчиков следят за их красивой и беззаботной жизнью. Этим девушкам подражают, им завидую, их ненавидят, но продолжают ставить лайки.

Телеканал «Пятница!» возвращает богинь с Инстаграм-олимпа обратно на землю, чтобы устроить безжалостное испытание…обычной жизнью. Сетевые красавицы покажут, чего они стоят без связей, Интернета и фотошопа. Они узнают, как заработать на жизнь без помощи откровенных снимков. Девушек ждет работа на цветочной базе, карьера продавщицы рыбного отдела или домработницы. Героини попробуют себя в качестве социальных работников, в роли волонтера в пункте помощи. бездомным или за кулисами цирка. Словом, инстаграмщиц ждет не менее насыщенная, пусть и не такая гламурная, как прежде жизнь.





Анастасия Смирнова

По условиям проекта каждая участница должна переселиться из своих апартаментов в куда более скромное жилье. Кому-то «повезет» оказаться в съемной комнате у владелицы 20 кошек, кто-то будет ночевать в общежитии, а кто-то в многодетной семье. Девушкам придется приспосабливаться к новым условиям, ведь каждая из них сражается за победу в проекте и ни за что не уступит конкурентке.





Кадр из шоу

В каждом выпуске проекта испытание на прочность проходят две новые героини. Среди них оказались не только Интернет-знаменитости, но и бывшие участницы тв-реалити: Анастасия Смирнова, Мила Блюм, Нелли Ермолаева и Евгения Феофилактова.

Фото предоставлены пресс-службой телеканала «Пятница!»