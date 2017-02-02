Старшая дочь Обамы устроилась в кинокомпанию братьев Вайнштейн
Несмотря на то, что Барак Обама официально покинул Белый дом, его семья остается под пристальным вниманием прессы.
Как выяснил таблоид TMZ, старшая дочь Обамы Малия поступила на стажировку в престижную голливудскую компанию братьев Вайнштейн The Weinstein Company. На счету этой киностудии значатся такие фильмы, как «Джанго освобожденный», «Король говорит!», «Артист», «Мой парень — псих».
Малия Обама попала в отдел проектов, который занимается вычиткой и отбором присланных сценариев для возможного дальнейшего кинопроизводства. Таблоид предполагает, что девушка получает по 9 долларов в час. Сама же стажировка продлится до начала лета.
Малия Обама закончила школу в 2016 году и взяла так называемый «свободный год» перед началом учебы в Гарвардском университете, куда она уже поступила. Обучение в Гарварде девушка начнет осенью 2017 года.