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Старшая дочь Обамы устроилась в кинокомпанию братьев Вайнштейн

11:44 2.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Несмотря на то, что Барак Обама официально покинул Белый дом, его семья остается под пристальным вниманием прессы.

Как выяснил таблоид TMZ, старшая дочь Обамы Малия поступила на стажировку в престижную голливудскую компанию братьев Вайнштейн The Weinstein Company. На счету этой киностудии значатся такие фильмы, как «Джанго освобожденный», «Король говорит!», «Артист», «Мой парень — псих».

Малия Обама попала в отдел проектов, который занимается вычиткой и отбором присланных сценариев для возможного дальнейшего кинопроизводства. Таблоид предполагает, что девушка получает по 9 долларов в час. Сама же стажировка продлится до начала лета.

Малия Обама закончила школу в 2016 году и взяла так называемый «свободный год» перед началом учебы в Гарвардском университете, куда она уже поступила. Обучение в Гарварде девушка начнет осенью 2017 года.

Темы: Кинокомпании, Звезды российского кино, Кино, Кино в мире
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 16:52
мик

Интересно будет посмотреть.
02.02.2017, 16:24
Татьяна Алексеевна

Это говорит только о том,что Президент в США - ничего не значащая фигура.Он просто - говорящая голова.Решают за него другие люди.
02.02.2017, 14:28
Зоя

И бывший президент даже не прячет дочь от общественности? И даже не зашифровывает место её нахождения и учебы???
Чудеса! У нас в России совсем не так.
Все комментарии (5)
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