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НВО снимет художественный фильм о создании трилогии «Крестный отец»

18:09 2.02.2017
Кадр из фильма «Крестный отец»
Кадр из фильма «Крестный отец»

Телеканал НВО взялся за съемку фильма «Френсис и «Крестный отец», сообщает Variety.

Лента не является документальной киноработой. Она будет представлять собой игоровую ленту, посвященную созданию знаменитой трилогии режиссера Френсиса Форда Копполы. Автором сценария выступил Эндрю Фаротт. В 2015 году его работа находилась в так называемом «черном списке» Голливуда, куда попадают замеченные кинокомпаниями сценарии, но на которые не находится финансирования.

Сюжет фильма расскажет о создании «Крестного отца», начиная с присоединения к проекту Копполы и кастингом актеров Аль Пачино и Марлона Брандо до проблем с настоящей мафией Нью-Йорка. Известно, что Коппола консультировался с некоторым представителями организованной преступности, чтобы достоверно показать персонажей фильма.

Отмечается, что фильм обещает быть одним из любопытных проектов НВО, так как сценаристу удалось найти в этой истории немало забавных моментов. Консультантом проекта выступит Питер Барт, который работал на студии Paramount во время работы над «Крестным отцом» и был одним из тех, кто покупал права на экранизацию романа Марио Пьюзо.

Темы: Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино
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