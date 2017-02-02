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Алексей Учитель готовится юридически защищаться от нападок на «Матильду»

18:20 2.02.2017
Фрагмент постера фильма «Матильда»
Фрагмент постера фильма «Матильда»
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Режиссер Алексей Учитель решил обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с нападками на его новый, еще не вышедший фильм «Матильда», сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, кинематографист подаст в Генпрокуратуру заявления против депутата Госдумы Натальи Поклонской и представителей обещственных организаций, которые выступают с критикой в адрес еще не выпущенной киноработы, а также рассылают в кинотеатры письма с угрозами, направленными против проката картины.

«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам», - прокомментировал Учитель, не вдаваясь в дальнейшие подробности.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды». По ее мнению сценарий картины должна проверить экспертная комиссия, состоящая из профессиональных критиков и представителей церкви.

Напомним, сам фильм «Матильда», рассказывающий о романтических отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, должен выйти на экраны в октябре 2017 года.

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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03.02.2017, 07:56
Гость: Личное мнение

каждого православного махмута мало кому интересно.
И доказывать Учитель ничего не будет. Эти активисты вот-вот переступят черту за которой банальная уголовщина.
03.02.2017, 07:48
Гость: С каких это пор

"святые" стали субъектами права?
Был такой фильм - "Я купил папу". Давно не видел. Наверно запретили - Ватикан не одобрил.
03.02.2017, 06:42
Гость: Махмут

"С чего вдруг церковь должна фильмы проверять в светском государстве???"

С того, что церковные архивы зачастую более полные и достоверные, чем государственные - поможет разоблачить фейки!!!!
К тому же персонаж фильма официально причислен к лику святых, а значит фильм должен быть одобрен РПЦ. Иначе - нарушение закона (светского закона).
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