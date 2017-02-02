Алексей Учитель готовится юридически защищаться от нападок на «Матильду»

Режиссер Алексей Учитель решил обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с нападками на его новый, еще не вышедший фильм «Матильда», сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, кинематографист подаст в Генпрокуратуру заявления против депутата Госдумы Натальи Поклонской и представителей обещственных организаций, которые выступают с критикой в адрес еще не выпущенной киноработы, а также рассылают в кинотеатры письма с угрозами, направленными против проката картины.

«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам», - прокомментировал Учитель, не вдаваясь в дальнейшие подробности.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды». По ее мнению сценарий картины должна проверить экспертная комиссия, состоящая из профессиональных критиков и представителей церкви.

Напомним, сам фильм «Матильда», рассказывающий о романтических отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, должен выйти на экраны в октябре 2017 года.