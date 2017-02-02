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Шварценеггер выразил желание занять пост президента США

22:02 2.02.2017
Арнольд Шварценеггер. Фото с сайта kinopoisk.ru
Арнольд Шварценеггер. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал в своем Twiiter видеоролик, в котором предлагает президенту США Дональду Трампу поменяться местами работы.

Поводом для этого послужила критика Трампа в адрес актера. Глава государства отметил, что как только Шварценеггер сменил его на посту ведущего шоу «Кандидат», высокие рейтинги программы стали стремительно падать. Трамп даже призвал американцев помолиться за актера и рейтинги.

Шварценеггер в своем ролике заявил, что у него есть прекрасная идея – поменяться работами. «Ты вновь будешь руководить на ТВ, потому что такой эксперт по рейтингам, а я возьму твою работу, и люди наконец смогут снова спать спокойно», - заявил он.

Позднее телеканал АВС опубликовал сообщение представителя Шварценеггера, в котором говорилось о том, что актер молится за то, чтобы Трамп озаботился улучшением собственных рейтингов в качестве президента страны.
 

Темы: США, Звезды зарубежного кино, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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03.02.2017, 04:58
Гость: Терминатор

- это американское кличко походу :))))
03.02.2017, 03:37
Гость: Ну-ну

Шварцнагер завалил работу, будучи губернатором Калифорнии. Теперь решил завалить работу в масштабах Америки :) Такая у него профессия - терминатор :)
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