«Коммивояжер»: друг друга тяготы носите, но с лаской не переборщите

В прокат вышла драма иранца Асгара Фархади, который отказался от гонки за «Оскар» из-за возмущения политикой Трампа

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Молодая актерская пара Эмад и Рана едва сводит концы с концами. А тут еще совершенно некстати дом, в котором они проживают, весь пошел трещинами, и возникла необходимость в срочной эвакуации. Денег на съемную жилплощадь нет, но пожилой сотрудник театра предлагает им перекантоваться в просторной трехкомнатной квартире на весьма выгодных условиях.

Первая эйфория от счастливого разрешения проблемы быстро сменяется сомнениями и страхами. На поверку квартира оказывается довольно неухоженной, вид из окна оставляет желать лучшего да еще и одна из комнат завалена вещами предыдущей постоялицы — женщины с шаткими моральными устоями. Эмад и Рана начинают ломать голову над тем, как заставить их предшественницу поскорее вывезти оставленный хлам. Однако все эти хлопоты быстро меркнут перед настоящей бедой, когда в квартиру врывается один из клиентов предыдущей жилички и нападает на Рану.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Пережившая тяжелейшую психологическую травму женщина нуждается в сострадании и поддержке. Не желая ворошить обстоятельства злополучного вечера, она категорически отказывается обращаться в полицию. И тогда Эмад берется за собственное расследование. Благо, у него в руках оказывается мощный козырь в виде брошенного впопыхах преступником фургона.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

«Коммивояжер» - тщательно продуманная иллюстрация к тезису о том, что каждый неизбежно остается один на один со своей бедой. Внешне у главных героев всё более чем благополучно: они по-настоящему любят друг друга, Эмада буквально носят на руках ученики школы, где он преподает, а коллеги по театру и соседи по подъезду готовы прийти на помощь по первому зову. Но стоило нарушиться привычному ходу событий, как семейная лодка сразу дает течь, школьники демонстрируют к учителю свое настоящее отношение, а театральный благодетель превращается в глазах Эмада чуть ли не в главного виновника всех бед.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Асгар Фархади выстраивает свое повествование так, что зритель не смеет никого осуждать. «Падшая женщина» на поверку оказывается неплохой матерью, «спаситель» Эмад в мгновение ока оборачивается палачом, а преступник откровенно жалок и несчастен. Кто виноват? Ответ на этот вопрос старательно заретуширован режиссером, но вариантов может быть несколько. Прежде всего, изначально неправильно выстроенные семейные отношения Эмада и Раны. Мужчина привык всё держать под контролем и, когда его жене требуется поддержка, он перебарщивает с лаской и самоуверенностью, тогда как надо было просто чуточку выждать и всё пустить на самотек. Неудивительно, что его жена еще сильнее замыкается в себе.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Безусловно, на неустойчивые отношения героев плохо влияют и социальные катаклизмы. Здесь одним из ключом к пониманию фильма служит пьеса Артура Миллера «Смерть коммивояжера», которую как раз репетируют Эмад и Рана в самодеятельном театре. Асгар Фархади признается, что видим много общего между нынешним Ираном и депрессивной Америкой конца 40-х годов. К тому же сам символ Коммивояжера весьма многогранен, и нам всем еще предстоить осознать его глубинное значение. Показательно, что незадолго до премьеры фильма была обнародована песня группы «Кукрыниксы» «Коммивояжер», где заглавный персонаж предстает этаким ангелом-хранителем, берущим на себя боль тех, кто пережил утрату близких людей. А в фильме «Коммивояжер» Эмад хоть и несет на себе тяготы супруги, но в критический момент отказывается положиться на Бога и узкрпирует роль вершителя судеб.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

К сожалению, Асгар Фархади сам не прошел проверку теми идеями, которые так блестяще воплотил в своей новой ленте. На днях стало известно, что режиссер и исполнительница главной роли Тарана Алидусти отказались от поездки в США, где «Коммивояжер» был номинирован на «Оскар» как лучший иностранный фильм. Свое решение они объяснили ответом на ужесточение миграционной политики с приходом к власти Дональда Трампа. Нет ли в этом попытки навязать свое мнение и манипуляции общественным сознанием, резкое неприятие которых так ощутимы в «Коммивояжере»?

Фото с сайта kinopoisk.ru