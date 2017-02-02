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«Коммивояжер»: друг друга тяготы носите, но с лаской не переборщите

15:08 2.02.2017 , Денис Ступников

В прокат  вышла драма иранца Асгара Фархади, который отказался от гонки за «Оскар» из-за возмущения политикой Трампа

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Молодая актерская пара Эмад и Рана едва сводит концы с концами. А тут еще совершенно некстати дом, в котором они проживают, весь пошел трещинами, и возникла необходимость в срочной эвакуации. Денег на съемную жилплощадь нет, но пожилой сотрудник театра предлагает им перекантоваться в просторной трехкомнатной квартире на весьма выгодных условиях.

Первая эйфория от счастливого разрешения проблемы быстро сменяется сомнениями и страхами. На поверку квартира оказывается довольно неухоженной, вид из окна оставляет желать лучшего да еще и одна из комнат завалена вещами предыдущей постоялицы — женщины с шаткими моральными устоями. Эмад и Рана начинают ломать голову над тем, как заставить их предшественницу поскорее вывезти оставленный хлам. Однако все эти хлопоты быстро меркнут перед настоящей бедой, когда в квартиру врывается один из клиентов предыдущей жилички и нападает на Рану.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Пережившая тяжелейшую психологическую травму женщина нуждается в сострадании и поддержке. Не желая ворошить обстоятельства злополучного вечера, она категорически отказывается обращаться в полицию. И тогда Эмад берется за собственное расследование. Благо, у него в руках оказывается мощный козырь в виде брошенного впопыхах преступником фургона.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

«Коммивояжер» - тщательно продуманная иллюстрация к тезису о том, что каждый неизбежно остается один на один со своей бедой. Внешне у главных героев всё более чем благополучно: они по-настоящему любят друг друга, Эмада буквально носят на руках ученики школы, где он преподает, а коллеги по театру и соседи по подъезду готовы прийти на помощь по первому зову. Но стоило нарушиться привычному ходу событий, как семейная лодка сразу дает течь, школьники демонстрируют к учителю свое настоящее отношение, а театральный благодетель превращается в глазах Эмада чуть ли не в главного виновника всех бед.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Асгар Фархади выстраивает свое повествование так, что зритель не смеет никого осуждать. «Падшая женщина» на поверку оказывается неплохой матерью, «спаситель» Эмад в мгновение ока оборачивается палачом, а преступник откровенно жалок и несчастен. Кто виноват? Ответ на этот вопрос старательно заретуширован режиссером, но вариантов может быть несколько. Прежде всего, изначально неправильно выстроенные семейные отношения Эмада и Раны. Мужчина привык всё держать под контролем и, когда его жене требуется поддержка, он перебарщивает с лаской и самоуверенностью, тогда как надо было просто чуточку выждать и всё пустить на самотек. Неудивительно, что его жена еще сильнее замыкается в себе.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

Безусловно, на неустойчивые отношения героев плохо влияют и социальные катаклизмы. Здесь одним из ключом к пониманию фильма служит пьеса Артура Миллера «Смерть коммивояжера», которую как раз репетируют Эмад и Рана в самодеятельном театре. Асгар Фархади признается, что видим много общего между нынешним Ираном и депрессивной Америкой конца 40-х годов. К тому же сам символ Коммивояжера весьма многогранен, и нам всем еще предстоить осознать его глубинное значение. Показательно, что незадолго до премьеры фильма была обнародована песня группы «Кукрыниксы» «Коммивояжер», где заглавный персонаж предстает этаким ангелом-хранителем, берущим на себя боль тех, кто пережил утрату близких людей. А в фильме «Коммивояжер» Эмад хоть и несет на себе тяготы супруги, но в критический момент отказывается положиться на Бога и узкрпирует роль вершителя судеб.

Кадр из фильма «Коммивояжер»

К сожалению, Асгар Фархади сам не прошел проверку теми идеями, которые так блестяще воплотил в своей новой ленте. На днях стало известно, что режиссер и исполнительница главной роли Тарана Алидусти отказались от поездки в США, где «Коммивояжер» был номинирован на «Оскар» как лучший иностранный фильм. Свое решение они объяснили ответом на ужесточение миграционной политики с приходом к власти Дональда Трампа. Нет ли в этом попытки навязать свое мнение и манипуляции общественным сознанием, резкое неприятие которых так ощутимы в «Коммивояжере»?

Фото с сайта kinopoisk.ru

Темы: Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премия «Оскар», Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 18:59
я тоже

отказываюсь от оскара и за одно от нобелевской премии в поддержку тов.Трампа!один нормальный мужик нашёлся во всей америки и тут вурдалаки встали на дыбы!
02.02.2017, 16:04
Гость

"Свое решение они объяснили ответом на ужесточение миграционной политики с приходом к власти Дональда Трампа" - представляю, как Трамп "расстроиться" - всю ночь будет пить успокоительное. Если человек жертвует своими интересами в попытке что-то кому-то доказать, тем более тому, кто намного сильнее его, то он идиот. И со стороны это вызывает скорее жалость, чем злость. Я тоже обычно так делаю, но у меня цель другая. Если я выражаю свой протест, то я не сижу и не жду, что человек это оценит, пожалеет о том, что он сделал, начнет биться в истерике от того, какую "звезду" он потерял, и наконец приползет ко мне на коленях, моля о прощении. Смешно, не правда ли? Злость у человека может вызвать только одно - если он сам убедиться, что тому, кого он потерял живется намного лучше без него, нежели было с ним, так сказать, "обошелся без сопливых". А вообще идеальный вариант - это когда ему самому теперь живется хуже, нежели тебе. Поверьте, это такое ни с чем не сравнимое удовольствие, когда вот ты, вся такая "звезда" встречаешь где-нибудь на улице это жалкое существо, и теперь уже ты смотришь на него, как на мусор, как на пыль на твоих ботинках. Но когда человек, пытаясь кому-то чего-то доказать, жертвует всем, а потом, оказавшись у разбитого корыта, опускается на самое дно, то скажу вам честно, что НЕ СТОИЛО ДАЖЕ И НАЧИНАТЬ, чтобы потом не было мучительно больно за свой необдуманный поступок...
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