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Вдову известного советского актера растерзали собаки

14:32 3.02.2017 , Антон Крайний

Чудовищный случай произошел практически в центре Москвы близ здания Министерства спорта

Кирилл Вац

Трагедия разыгралась в Басманном районе. По данным следствия, 2 февраля 2017 года на территории одного из государственных учреждений, расположенного по улице Казакова в городе Москве, обнаружено тело женщины 1937 года рождения, сообщает СК. При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных в данном случае собак.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ  - «Причинение смерти по неосторожности». Подробности произошедшего выяснятся, на месте работают следователи и криминалисты Главного управления СК РФ по городу Москве, опрашиваются возможные очевидцы трагедии. Известно, что для охраны территории частное охранное предприятие использовало четырех собак – следствие, в том числе, проверит правила содержания животных. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кирилл Вац

Сутки спустя появились дополнительные подробности происшествия. Как выяснилось, жертва была вдовой советского диктора, переводчика-синхрониста и киноактера Кирилла Ваца. Муж Валерии (так звали пенсионерку) скончался в 2011 году. Он известен публике не только, как ведущий радиопередач, но и исполнитель ролей в легендарных советских фильмах «Одиночное плавание» и «Анна Каренина».

Пока неизвестна причина, по которой 79-летняя пенсионерка приблизилась к вольерам со сторожевыми собаками, сообщает «Экспресс-газета». Возможно, женщина хотела накормить животных, но псов в то время выпустили на прогулку и они набросились на нее. В момент происшествия рядом не оказалось выгуливающего овчарок смотрителя и помочь пострадавшей было некому.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Темы: Чрезвычайные происшествия, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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03.02.2017, 19:53
Титус

Случай, конечно, вопиющий. Просто к информации добавлю, что если не ошибаюсь,Кирилл Вац был диктором на международных матчах сб.СССР по хоккею в Лужниках. Причём и на той легендарной серии с канадскими профессионалами 1972-го года. Очень приятный голос с совершенным произношением.
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