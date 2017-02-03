Вдову известного советского актера растерзали собаки

Чудовищный случай произошел практически в центре Москвы близ здания Министерства спорта

Кирилл Вац

Трагедия разыгралась в Басманном районе. По данным следствия, 2 февраля 2017 года на территории одного из государственных учреждений, расположенного по улице Казакова в городе Москве, обнаружено тело женщины 1937 года рождения, сообщает СК. При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных в данном случае собак.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности». Подробности произошедшего выяснятся, на месте работают следователи и криминалисты Главного управления СК РФ по городу Москве, опрашиваются возможные очевидцы трагедии. Известно, что для охраны территории частное охранное предприятие использовало четырех собак – следствие, в том числе, проверит правила содержания животных. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кирилл Вац

Сутки спустя появились дополнительные подробности происшествия. Как выяснилось, жертва была вдовой советского диктора, переводчика-синхрониста и киноактера Кирилла Ваца. Муж Валерии (так звали пенсионерку) скончался в 2011 году. Он известен публике не только, как ведущий радиопередач, но и исполнитель ролей в легендарных советских фильмах «Одиночное плавание» и «Анна Каренина».

Пока неизвестна причина, по которой 79-летняя пенсионерка приблизилась к вольерам со сторожевыми собаками, сообщает «Экспресс-газета». Возможно, женщина хотела накормить животных, но псов в то время выпустили на прогулку и они набросились на нее. В момент происшествия рядом не оказалось выгуливающего овчарок смотрителя и помочь пострадавшей было некому.

Фото с сайта kino-teatr.ru