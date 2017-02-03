В Новосибирске скончалась старейшая актриса России

В Новосибирске на 103 году жизни скончалась старейшая актриса России, заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей новосибирского театра «Глобус» (ранее ТЮЗ).

Зоя Булгакова родилась в Новосибирске 24 декабря 1915 года. В Новосибирский театр юного зрителя («Глобус») она поступила в 1930 году и стала одной из первых выпускниц созданной при нем театральной студии.

В биографии артистки говорится, что чаще всего Булгакова играла роли детей в театральных постановках. Актрису приглашали переехать в Москву, в столичном ТЮЗе она сыграла роль Королевы в спектакле «Двенадцать месяцев». Однако остаться в столице Булгакова не захотела. Из театра она ушла в 55 лет, не желая «обманывать зрителя», актриса хотела остаться «ребенком в памяти детей».

Зоя Булгакова - заслуженная артистка России, почетный гражданин Новосибирска, в 2001 году ее имя внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области. Она включена в энциклопедию «Лучшие люди России». Актриса награждена премией «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда».

Прощание с актрисой состоится 6 февраля в Доме актера.