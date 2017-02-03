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В Новосибирске скончалась старейшая актриса России

13:09 3.02.2017
Зоя Булгакова. Фото с сайта kino-teatr.ru
Зоя Булгакова. Фото с сайта kino-teatr.ru

В Новосибирске на 103 году жизни скончалась старейшая актриса России, заслуженная артистка РСФСР Зоя Булгакова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей новосибирского театра «Глобус» (ранее ТЮЗ).

Зоя Булгакова родилась в Новосибирске 24 декабря 1915 года. В Новосибирский театр юного зрителя («Глобус») она поступила в 1930 году и стала одной из первых выпускниц созданной при нем театральной студии.

В биографии артистки говорится, что чаще всего Булгакова играла роли детей в театральных постановках. Актрису приглашали переехать в Москву, в столичном ТЮЗе она сыграла роль Королевы в спектакле «Двенадцать месяцев». Однако остаться в столице Булгакова не захотела. Из театра она ушла в 55 лет, не желая «обманывать зрителя», актриса хотела остаться «ребенком в памяти детей».

Зоя Булгакова - заслуженная артистка России, почетный гражданин Новосибирска, в 2001 году ее имя внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области. Она включена в энциклопедию «Лучшие люди России». Актриса награждена премией «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда».

Прощание с актрисой состоится 6 февраля в Доме актера. 

Темы: Актеры и актрисы российского театра, Выдающиеся актрисы театра и кино, Театр в России
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Комментарии читателей
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03.02.2017, 15:47
Гость: Титус

Вот это да! Сколько же и чего она за свою жизнь повидала и сколько перенесла! Земля пухом.
03.02.2017, 15:09
Гость: Татьяна Алексеевна

Если на здании театра,где работала Зоя Булгакова НЕТ памятной доски,то я считаю,что эта доска ДОЛЖНА появиться.
Родным и близким мои соболезнования.
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