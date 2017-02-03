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Джордж Клуни станет обладателем почетной награды премии «Сезар»

12:00 3.02.2017
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Популярный голливудский актер Джордж Клуни получит специальную награду премии французской киноакадемии «Сезар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, сообщается на сайте премии.

В заявлении представителей киноакадемии говорится, что Клуни воплощает блеск Голливуда, который характерен для всех великих кинозвезд. «Его шарм, юмор, индивидуальность, его позиция всегда находятся в центре нашего восхищенного внимания», - говорится в сообщении.

Торжественная церемония вручения премии «Сезар» состоится 24 февраля. В прошлом году обладателем почетной награды премии стал Майкл Дуглас.

Премия «Сезар» одна из влиятельных кинематографических наград мира. Она вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года.

Темы: Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Награды и премии в кино
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