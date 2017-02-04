Скончался народный артист России Георгий Тараторкин

4 февраля в возрасте 72 лет скончался актер Георгий Тараторкин. Об этом сообщается на сайте театра Моссовета.

"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин", - говорится в сообщении.

Георгий Тараторкин, актер театра и кино, народный артист России, родился 11 января 1945 года в Ленинграде. За исполнение роли Раскольникова в фильме "Преступление и наказание" в 25 лет он стал лауреатом Государственной премии СССР. После этой роли в 1974 году Тараторкин был приглашен в Москву в театр имени Моссовета.

В 1992 году Тараторкин выступил как режиссер-постановщик фильма «Та, которой не стало». С 1997 года он преподавал во ВГИКе.

Среди лучших ролей актера в кино: «Открытая книга» (Дмитрий Львов), «Богач, бедняк» (Рудольф), «Маленькие трагедии» (Чарский), «Чисто английское убийство» (Роберт Уорбек), «Рассказ неизвестного человека» (Орлов), «Исчадье ада» (Жорж), «Последний репортаж», «Хомо новус», «Отклонение — ноль» (Блыш), «Дела сердечные» (Евгений), «Умирать легко» (Феликс).