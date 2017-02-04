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Скончался народный артист России Георгий Тараторкин

12:23 4.02.2017
Фото с сайта svopi.ru
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4 февраля в возрасте 72 лет скончался актер Георгий Тараторкин. Об этом сообщается на сайте театра Моссовета. 

"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин", - говорится в сообщении.  

Георгий Тараторкин, актер театра и кино, народный артист России, родился 11 января 1945 года в Ленинграде. За исполнение роли Раскольникова в фильме "Преступление и наказание" в 25 лет он стал лауреатом Государственной премии СССР. После этой роли в 1974 году Тараторкин был приглашен в Москву в театр имени Моссовета.

В 1992 году Тараторкин выступил как режиссер-постановщик фильма «Та, которой не стало». С 1997 года он преподавал во ВГИКе.

Среди лучших ролей актера в кино: «Открытая книга» (Дмитрий Львов), «Богач, бедняк» (Рудольф), «Маленькие трагедии» (Чарский), «Чисто английское убийство» (Роберт Уорбек), «Рассказ неизвестного человека» (Орлов), «Исчадье ада» (Жорж), «Последний репортаж», «Хомо новус», «Отклонение — ноль» (Блыш), «Дела сердечные» (Евгений), «Умирать легко» (Феликс).

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Актеры и актрисы российского театра, Кино в России
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Комментарии читателей
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04.02.2017, 23:44
Гость: Аноним

Говорите добрые слова,
Не скупитесь на улыбки ближним,
Увядают люди, как трава,
Уходя безвременно из жизни.
Не ищите правильный момент,
Позвонить кому-то в спешке буден, Может завтра будет абонент
НАВСЕГДА ПЕЧАЛЬНО НЕДОСТУПЕН...

Он был Великий Артист. Приношу свои искренние соболезнования всем родным и близким людям.
04.02.2017, 21:42
Гость: Очень,

очень жаль! Такие актеры уходят! Умный,интеллигентный,тонкий,обожал его...
04.02.2017, 21:16
Гость: Ну, как,

умирать легко?
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