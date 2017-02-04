Страсти, радости и напасти

То один телеканалканал, то другой вдруг подхватит какую-нибудь заразу и сам не понимает, что болен

Безусловно, у нас лучшее в мире телевидение, здоровое, сильное, богатое, но всё же то один канал, то другой вдруг подхватит какую-нибудь заразу и сам не понимает, что болен, храбрится, хорохорится, учит жизни, а лечиться не хочет.

Трамплантация

Дональд Трамп взорвал медийное пространство России и всего мира. Триумфально шествуя к вершинам власти, он умудрился вывести на чистую воду множество «фейковых» журналистов, изданий и даже целые телеканалы. В день инаугурации в российской программе «60 минут» обсуждали провокацию CNN, где подсчитывали, скольких человек нужно убить, чтобы у власти остался Обама!

Почти все СМИ, почти все кино- и телезвёзды Запада были на стороне Хиллари Клинтон, а Трамп не только избрался, но и, несмотря все жуткие предсказания, блистательно инаугурировался.

Под впечатлением его речи в Вашингтоне многие слегка даже сбрендили, кто – от восторга, а кто – от ужаса. Появились, как было отмечено в упомянутой передаче на канале «Россия 1», новые социальные болезни: трампофобия, трампофилия и даже трампофрения...

Действительно, ведь такого не было сто лет, и вот, как говорится, опять. Кто бы мог подумать ещё год назад, что в 2017 году случится революция, и где - в Вашингтоне?! И совершит её не пролетариат какой-нибудь, а миллиардер! И реиндустриализация, о необходимости которой так долго говорили антиглобалисты и коммунисты, начнётся не в России, а в США.

Но так ли это хорошо? Нарадовавшись за американский народ и немного протрезвев, российские телеэксперты задумались: а стоит ли так радоваться? И правда, зачем нам за океаном такой сильный, непредсказуемый, авторитарный «партнёр»? Не задушит ли в объятьях? Хотя решительность, с которой Трамп приступил к выполнению своих предвыборных обещаний, не может не привлекать. И раз уж лидер США вступил в противостояние со своим либеральным, непатриотичным истеблишментом, то не взяться ли и нам, наконец, за свой, такой же?

Трампофилии на российском ТВ противостояла трампофобия в московских либеральных кругах, в Европе и на Украине. Потом она плавно перешла в трампофрению. Известной нашей прозападной радио­станции пришлось переобуваться, так сказать, в прыжке, а вот в Киеве на смену крикам о коварстве москалей, посадивших на трон в США своего агента, приходит, похоже, некоторое отрезвление – это, если судить по тому, что и как в эфире ТВЦ заговорили украинские завсегдатаи вроде Вадима Карасёва.

Немножко обидно даже: смена руководства за тридевять земель повлияла на наших киевских братьев гораздо сильнее, чем многолетние увещевания ближайшего соседа.

Своей яркой инаугурационной речью и сногсшибательной славянской женой Дональд Трамп произвёл, конечно, неизгладимое впечатление, и трампомания доминировала бы в эфире, пожалуй, до сих пор. Если бы не… другая эфирная болезнь.

Вот такая джигурда

Чудны дела твои, прости господи, голубой, так тебя растак, экран. Эта лексика не моя, а программы «Пусть говорят», где недавно приключилось страшное безобразие, которое в народе называют «джигурдой». Экран вмиг перестал быть голубым и зелёным и окрасился грязно-жёлтыми фекальными тонами.

Да, а джигурда с маленькой буквы – это такое заразное хроническое заболевание в шоу-бизнесе. Привяжется к человеку, сообществу или целому телеканалу с пониженной социальной ответственностью и… всё! Пропадает. Мечется, места себе не находит, хрипит, рычит, ходит под себя и денег просит. Отдельные лица и группы лиц становятся буквально одержимыми. И неудержимыми. Явно нуждающимися в карательной психиатрии.

И ведь нас предупреждали, что что-то будет, готовили. В субботнем эфире у того же Андрея Малахова, посвящённом Бари Алибасову. Кстати, кто этот, похожий на лешего, неопрятный господин, чем заслужил чествование на «главном канале страны»? Напомню: в 90-е продюсер этот прославился группой с четырьмя прыгающими мальчиками и тем, что у него пропасть жён. Про них про всех он в эфире как раз всё и рассказал. Даже то, что последняя жена родила ему сына… но не от него. Поэтому он с ней расстался, но не развёлся. Стилист Сергей Зверев и другие его друзья восхитились: высокие отношения! Далее Алибасов поведал главное: у него дома завелась джигурда, а Малахов намекнул, что скоро она перекинется и на канал. И не обманул.

Никита Джигурда (однофамилец этой жуткой напасти) когда-то голосом Высоцкого пел патриотические песни, снимался в правильных кинофильмах «Иван Фёдоров», «Ермак», «Любить по-русски», а потом свихнулся. На почве то ли секса, то ли денег. Чего только не вытворял, а телевидение всё это услужливо показывало: голым по Лобному месту скакал, на майдане бичевал Россию, в Донецке – Украину, женился на фигуристке, выкладывал чёрт-те какое видео с нею и вдруг со скандалом развёлся, а теперь наследства ждёт. Но не от неё, а от какой-то другой сумасшедшей тётки, которую, как битый час обсуждали в эфире, он с женой спаивал, а потом насиловал, за что она в знак благодарности оставила им кучу денег. Написала завещание – и сразу умерла.

Вот такая гадость в детское время вывалилась в эфир и всерьёз обсуждалась Малаховым и приглашёнными солидными вроде экспертами. В конце этого сатанинского шабаша ведущий самокритично сказал, что студию надо бы освятить.

А кабинеты редакторов программы и руководителей канала не надо? У нас действительно самое продвинутое телевидение – такого ни в одной развитой стране в открытом доступе не увидишь. Мы первопроходцы.

Спаси и спасёшься!

В недавно показанном сериале «Склифосовский. Реанимация» есть эпизод: привозят в больницу благообразную старушку в бессознательном состоянии. Она приходит в себя и вдруг начинает страшно блажить, грязно материться и поносить всех. Выяснилось, что старушка – большая поклонница наших сериалов, ток-шоу и на этой почве сдвинулась. Заразилась, наверное, джигурдой, бедолага. Врачи в сериале рекомендовали ей телевизор не смотреть, тем более всё подряд.

Каюсь, предыдущие четыре сезона «Склифосовского» на «России 1» о выдающемся хирурге Брагине и его коллегах из института скорой помощи, а также их пациентах я не видел. Отвращала другая распространённая болезнь экрана – телеклептомания – воровство и дублирование форматов, шоу, идей... Бесконечные «Танцы» на всех каналах, клоны «Пусть говорят» есть на «России 1» («Прямой эфир»), НТВ («Говорим и показываем»)...

Продюсеры не любят рисковать, потому дублируют рейтинговые проекты, пока до дна не вычерпают ресурс. И сериалов про врачей от «Доктора Хауса» до «Интернов» было очень много. Не все нравились, хотя прошедшую в сентябре на Первом канале «Медсестру» мы хвалили, потому что было за что. В целом достоин добрых слов и «Склифосовский».

В нём не было джигурды, более того, с симптомами этой хвори, повторяю, в сериале борются. Тут не до пиара, самолюбования и эксгибиционизма – жизни надо спасать. Этим и занимаются в обстановке, приближённой к боевой. Очень натуралистично, пожалуй, даже слишком, сняты сцены операций. Каких-то профессиональных ляпов, которые бывают в производственных фильмах, я здесь не заметил, да и не хотел замечать, потому что был увлечён действием.

Поверил, что такие врачи, как в сериале, бывают и в жизни. Они и вправду спасают: и пациентов, и коллег, и… себя. Христианские мотивы в сериале очень уместны и благородно неназойливы.

Отличный актёрский ансамбль. Спасибо, что заняли замечательную Людмилу Аринину, много лет назад прекрасно сыгравшую врача в советском телефильме «На всю оставшуюся жизнь». Интересный и сложный образ создала выдающаяся актриса Елена Яковлева, хороши были также Мария Куликова, Евгения Дмитриева, Александр Сирин, Константин Юшкевич, Владимир Жеребцов... И Анна Якунина в роли незадачливой сотрудницы регистратуры, которая в этом сезоне оказалась в центре повествования, тоже молодец. И конечно, Максим Аверин. Когда его используют на ТВ в качестве шоумена, мне не нравится. А вот в сериале в то, что его герой – выдающийся врач и цельный, честный, мужественный человек, он заставил поверить. И слава богу!

Хорошо бы подобный сериал снять про поликлиники. Там тоже есть герои. На изнемогающих в очередях пациентов отведено всего по 12 минут, но многие врачи умудряются квалифицированно им помогать, хотя в этом конвейере можно сойти с ума.

И сделать бы что-нибудь сильно сатирическое про чиновников, бесчеловечно «оптимизирующих» наше здравоохранение, как будто поставлена задача поскорее из бесплатной медицины выдавить всех больных в платную.

Трамп, кстати, первым делом отменил обамовскую реформу здравоохранения, может быть, и наших «оптимизаторов отменить»?