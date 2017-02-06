СБУ опровергла слухи о запрете въезда Садальскому в страну

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла информацию о запрете на въезд в страну актеру Станиславу Садальскому, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СБУ заявили, что «в настоящее время Садальскому въезд не запрещен». Агентство также отмечает, что на 3 марта в Киеве запланирован спектакль с участием Садальского «В джазе только женщины».

Ранее в своем блоге в «Живом Журнале» Садальский написал, что его не пускают на Украину. Актер также опубликовал обращение одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» в региональное управление СБУ, где содержится требование запретить въезд Садальскому в страну на основании его «антиукраинского настроя», а также выступлений в Крыму в 2016 году.

«В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают. Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну», - в частности написал артист.

Напомним, власти Украины постоянно дополняют так называемый «черный список» российских деятелей культуры и искусства, которые являются персонами нон-грата в стране. Так в октябре 2016-го СБУ запретила въезд на Украину певице Наташе Королевой, а в декабре — актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в российском фильме «Военный корреспондент».