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СБУ опровергла слухи о запрете въезда Садальскому в страну

13:52 6.02.2017
Станислав Садальский. Фото с сайта kinopoisk.ru
Станислав Садальский. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла информацию о запрете на въезд в страну актеру Станиславу Садальскому, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СБУ заявили, что «в настоящее время Садальскому въезд не запрещен». Агентство также отмечает, что на 3 марта в Киеве запланирован спектакль с участием Садальского «В джазе только женщины».

Ранее в своем блоге в «Живом Журнале» Садальский написал, что его не пускают на Украину. Актер также опубликовал обращение одесской общественной организации «Рада громадської безпеки» в региональное управление СБУ, где содержится требование запретить въезд Садальскому в страну на основании его «антиукраинского настроя», а также выступлений в Крыму в 2016 году.

«В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают. Жаль, но это их выбор, улетаю на заработки в цивилизованную страну», - в частности написал артист.

Напомним, власти Украины постоянно дополняют так называемый «черный список» российских деятелей культуры и искусства, которые являются персонами нон-грата в стране. Так в октябре 2016-го СБУ запретила въезд на Украину певице Наташе Королевой, а в декабре — актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в российском фильме «Военный корреспондент».

Темы: Украина, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино
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Комментарии читателей
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06.02.2017, 16:52
вот и чудненько

СБУ, заберите его себе.
06.02.2017, 16:35
A D

Заманывают.
06.02.2017, 14:58
Alex

гаденыш власовский...таких нигде не любят :)
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