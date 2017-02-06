Ученые вывели формулу победы для получения премии «Оскар»

Британские ученые определили наиболее значимый фактор, который способствует получению престижных кинопремий «Оскар» и BAFTA, пишет EurekAlert со ссылкой на статью, опубликованную в British Journal of Psychology.

Ученые из Школы психологии Университета Квинсленда провели масштабный анализ распределения премии «Оскар» и BAFTA за лучшую мужскую и женскую роли начиная с 1968 года. Всего было проанализировано 908 актеров на обе премии из которых 194 победителя и 714 номинантов на обе премии.

В ходе исследования оказалось, что американские актеры доминировали в более чем 50 процентах побед на обе награды. Но при этом ученые выяснили, что у актеров был больший шанс на победу, в случае если они относятся к одной «социальной группе» с судьями. Это означало, что американцы выиграли 52 процента всех BAFTA, но 69 процентов всех «Оскаров», тогда как британские актеры выиграли только 18 процентов всех «Оскаров», но 34 процента всех BAFTA.

«Наши результаты показывают, что для победы только одних актерских качеств недостаточно. На победу влияет также социальная группа номинантов».

Другим важным фактором является сам фильм. В частности в 88 процентах случаев премию «Оскар» получали актеры, которые снимались в картинах, рассказывающих об американской культуре.

«Наше восприятие находится под сильным влиянием социальных групп, членами которой мы являемся и именно они служат основой для нашей картины мира», - резюмируют психологи.