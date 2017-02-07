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Названы самые кассовые кинопроекты 2016 года в российском прокате

11:13 7.02.2017
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Фильм режиссера Николая Лебедева «Экипаж» окончательно признан самой кассовой российской киноработой 2016 года.

Как сообщает ТАСС, «Экипаж» получил главную награду российской премии «Блокбастер». Фильм собрал в прокате более 1,5 миллиарда рублей. Кроме того продюсеры проекта – Никита Михалков, Леонид Верещагин и Антон Златопольский – получили награды в категории «Продюсеры года».

Самым кассовым фильмом в ограниченном прокате стала лента «Русские евреи. Фильм первый: До революции». Самым кассовым европейским фильмом стала третья часть комедии о Бриджит Джонс, собравшая в российском прокате более 226 миллионов рублей. Самой кассовой отечественной лентой в международном прокате стала картина «Он – дракон», а самым кассовым анимационным полнометражным фильмом – «Иван Царевич и Серый Волк 3».

Награды за вклад в развитие киноиндустрии получили Никита Михалков, Леонид Верещагин, Константин Эрнст, Анатолий Максимов, Эдуард Пичугин и Сергей Сельянов.

Премия «Блокбастер» учреждена изданием «Кинобизнес сегодня», которое рассчитано на профессионалов киноиндустрии. Главный критерий отбора лауреатов – коммерческий успех кинопроектов, выпущенных в предыдущем году в российский прокат.

Темы: Кино, Кино в России, Награды и премии в кино
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Комментарии читателей
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07.02.2017, 16:58
Гость: Пенсионер П.

Объясните мне, старому, как это:
Самым кассовым фильмом в ограниченном прокате...
Т.е. посмотрело 9 человек - телевизионных начальников, посчитали зарплату собравшихся, и хватит?
07.02.2017, 15:33
Гость: Кац

А единственный фильм за год, который СТОИЛО смотреть - даже не упомянут. Я про "Панфиловцев".
07.02.2017, 14:03
Гость: ага

Такие "кассовые", что НИКТО ДАЖЕ НЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ в силу НЕПРОСМОТРА этих КАСС!
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