Названы самые кассовые кинопроекты 2016 года в российском прокате

Фильм режиссера Николая Лебедева «Экипаж» окончательно признан самой кассовой российской киноработой 2016 года.

Как сообщает ТАСС, «Экипаж» получил главную награду российской премии «Блокбастер». Фильм собрал в прокате более 1,5 миллиарда рублей. Кроме того продюсеры проекта – Никита Михалков, Леонид Верещагин и Антон Златопольский – получили награды в категории «Продюсеры года».

Самым кассовым фильмом в ограниченном прокате стала лента «Русские евреи. Фильм первый: До революции». Самым кассовым европейским фильмом стала третья часть комедии о Бриджит Джонс, собравшая в российском прокате более 226 миллионов рублей. Самой кассовой отечественной лентой в международном прокате стала картина «Он – дракон», а самым кассовым анимационным полнометражным фильмом – «Иван Царевич и Серый Волк 3».

Награды за вклад в развитие киноиндустрии получили Никита Михалков, Леонид Верещагин, Константин Эрнст, Анатолий Максимов, Эдуард Пичугин и Сергей Сельянов.

Премия «Блокбастер» учреждена изданием «Кинобизнес сегодня», которое рассчитано на профессионалов киноиндустрии. Главный критерий отбора лауреатов – коммерческий успех кинопроектов, выпущенных в предыдущем году в российский прокат.