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Российские кинематографисты выступили в поддержку «Матильды» Учителя

11:32 7.02.2017
Фрагмент постера фильма «Матильда»
Фрагмент постера фильма «Матильда»
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Российские кинематографисты выступили в поддержку режиссера Алексея Учителя и его нового фильма «Матильда».

Представители кинематографической элиты написали открытое письмо, в котором заявляют о своей точке зрения на ситуацию, сложившуюся вокруг проекта Учителя. Обращение опубликовано на сайте Союза Кинематографистов России.

В письме, в частности, проводится параллель между цензурой времен СССР и современной ситуацией. «В течение нескольких десятилетий советского времени цензура калечила судьбы художников, препятствуя развитию культуры. Мы не хотим, чтобы сейчас наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», - говорится в обращении.

Авторы письма обратили также внимание на действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая уже во второй раз «намерена инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении чувств верующих» в фильме Учителя. Также они выразили озабоченность в связи с угрозами в адрес кинотеатров страны, где планируется прокат «Матильды».

«Ситуация вокруг «Матильды» вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры: запрет оперы «Тангейзер», погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой Эрмитажа. Во всех этих историях видимой силой выступают так называемые православные активисты, но официальная церковь не дает оценки происходящего», - отмечается в письме.

Свои подписи в поддержку «Матильды» поставили более 50 деятелей культуры, среди которых Павел Лунгин, Борис Хлебников, Александр Гельман, Павел Костомаров, Александр Котт.

Фильм Алексея Учителя «Матильда», рассказывающий о взаимоотношениях между цесаревичем Николаем Романовым и балериной Матильдой Кшесинской выйдет на экраны 25 октября 2017 года.
 

Темы: Кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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07.02.2017, 15:25
Кац

"В течение нескольких десятилетий советского времени цензура калечила судьбы художников, препятствуя развитию культуры." - собственно, с отменой цензуры культура и начала быстро деградировать, ибо предъявить что-либо равноценное советскому кинематографу сейчас нечего. Да и калечит художников отнюдь не цензура, а её отсутствие! Яркий пример Бондарчуки - отец/сын, "Судьба человека"/"Сталинград", тема одна, а навоз только от Феди...
А "Матильда", скорее всего, станет сладкосопливым хрустобулочным воспеванием возвышенной любви между проституткой и наивным юношей, возросшим в полку среди гвардейских офицеров типа поручика Ржевского (не из кино, а из анекдотов :)). Т.е. киношкой ни о чём.
И я не в теме - несколько дней назад речь шла о проверке расходования средств, т.е. об ущемлении "художников" за самую интимную часть тела - кошелёк. А здесь уже про чувства верующих, на которые они не просто класть хотели, а с удовольствием?!
07.02.2017, 15:05
Роман

Ясно...
те, кто пытаются оградить людей от мерзости - преступники...
А те, кто прибивают гениталии к брусчатке, рисуют фалосы и снимают порноролики в политехе - великие мастера культуры!!!!
Еще раз повторю - не нужна МНЕ такая культура.
И Я не считаю тех, кто защищает ТАКУЮ культуру - мастерами культуры.
И, поскольку, эти "мастера культуры" не в состоянии сами разобраться, что достойно, а что нет - цензура просто НЕОБХОДИМА!
07.02.2017, 14:37
ИванОв ИвАнов

Этот Учитель - коньюктурщик,однако,работает на потребу. Почему Николай,почему Кшесинская?Зачем? Ну, и гусские в помощь,куда же без них. А любовь бывает разная.Бывает даже советская:
У ней отец - полковником,
А у него - пожарником.
Он, в общем, ей не ровня был,
Но вел себя охальником.

Роман случился просто так,
Роман так странно начался:
Он предложил ей четвертак -
Она давай артачиться...

А черный дым все шел и шел,
А черный дым взвивался вверх...
И так им было хорошо -
Любить ее он клялся век!

А клены длинные росли -
Считались колокольнями,
А люди шли, а люди шли,
Путями шли окольными... (В.Высоцкий)
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