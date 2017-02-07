Российские кинематографисты выступили в поддержку «Матильды» Учителя

Российские кинематографисты выступили в поддержку режиссера Алексея Учителя и его нового фильма «Матильда».

Представители кинематографической элиты написали открытое письмо, в котором заявляют о своей точке зрения на ситуацию, сложившуюся вокруг проекта Учителя. Обращение опубликовано на сайте Союза Кинематографистов России.

В письме, в частности, проводится параллель между цензурой времен СССР и современной ситуацией. «В течение нескольких десятилетий советского времени цензура калечила судьбы художников, препятствуя развитию культуры. Мы не хотим, чтобы сейчас наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена», - говорится в обращении.

Авторы письма обратили также внимание на действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая уже во второй раз «намерена инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении чувств верующих» в фильме Учителя. Также они выразили озабоченность в связи с угрозами в адрес кинотеатров страны, где планируется прокат «Матильды».

«Ситуация вокруг «Матильды» вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры: запрет оперы «Тангейзер», погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой Эрмитажа. Во всех этих историях видимой силой выступают так называемые православные активисты, но официальная церковь не дает оценки происходящего», - отмечается в письме.

Свои подписи в поддержку «Матильды» поставили более 50 деятелей культуры, среди которых Павел Лунгин, Борис Хлебников, Александр Гельман, Павел Костомаров, Александр Котт.

Фильм Алексея Учителя «Матильда», рассказывающий о взаимоотношениях между цесаревичем Николаем Романовым и балериной Матильдой Кшесинской выйдет на экраны 25 октября 2017 года.

