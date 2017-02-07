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Пресс-секретарь Путина посоветовал воздержаться от критики «Матильды»

14:58 7.02.2017
Кадр из фильма «Матильда»
Кадр из фильма «Матильда»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг еще не вышедшего фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

По словам Пескова, всем желающим высказать свою точку зрения о киноленте, в первую очередь стоит ее посмотреть, пишет РИА Новости. И лишь после этого начинать дискутировать. «Мы не считаем возможным что-то говорить о картине, которую мы не видели», - заявил Песков.

Он также напомнил о параграфе послания Путина Федеральному собранию, где говорится, что «в культуре, в политике, в средствах массовой информации, в общественной жизни и в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию».

Нападки на еще не вышедший фильм Учителя, рассказывающий о взаимоотношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, начались еще осенью 2016 года. Режиссера обвиняли в искажении истории и оскорблении чувств верующих. Депутат Госдумы Наталья Поклонская инициировала проверку трейлера фильма на предмет данных претензий. В конце января 2017 года православные активисты разослали в российские кинотеатры письма с угрозами в случае выпуска фильма в широкий прокат. Официальные представители Церкви осудили эти действия. Российские кинематографисты также вступились за работу Учителя, обнародовав открытое письмо, где сравнили текущую ситуацию с цензурой, царившей в СССР.

Сам же фильм «Матильда» выйдет на экраны лишь в октябре текущего года.

Темы: Кино, Кино в России, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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07.02.2017, 18:03
Посмотри порнуху в инете-

нахрен тратить время и деньги?
07.02.2017, 18:01
При Сталине.

После 1939г по 1945г.
07.02.2017, 18:01
Требовали

посадки негодяя, оклеветавшего вогнавших нож.
Все комментарии (24)
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