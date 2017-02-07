Пресс-секретарь Путина посоветовал воздержаться от критики «Матильды»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг еще не вышедшего фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

По словам Пескова, всем желающим высказать свою точку зрения о киноленте, в первую очередь стоит ее посмотреть, пишет РИА Новости. И лишь после этого начинать дискутировать. «Мы не считаем возможным что-то говорить о картине, которую мы не видели», - заявил Песков.

Он также напомнил о параграфе послания Путина Федеральному собранию, где говорится, что «в культуре, в политике, в средствах массовой информации, в общественной жизни и в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию».

Нападки на еще не вышедший фильм Учителя, рассказывающий о взаимоотношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, начались еще осенью 2016 года. Режиссера обвиняли в искажении истории и оскорблении чувств верующих. Депутат Госдумы Наталья Поклонская инициировала проверку трейлера фильма на предмет данных претензий. В конце января 2017 года православные активисты разослали в российские кинотеатры письма с угрозами в случае выпуска фильма в широкий прокат. Официальные представители Церкви осудили эти действия. Российские кинематографисты также вступились за работу Учителя, обнародовав открытое письмо, где сравнили текущую ситуацию с цензурой, царившей в СССР.

Сам же фильм «Матильда» выйдет на экраны лишь в октябре текущего года.