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Джек Николсон вернется в большое кино после семилетнего перерыва

19:18 8.02.2017
Джек Николсон. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джек Николсон. Фото с сайта kinopoisk.ru

Знаменитый голливудский актер Джек Николсон вернется в кино после семилетнего перерыва.

Как сообщает Variety, Николсон сыграет главную роль в американском ремейке фильма «Тони Эрдман» германского режиссера Марен Аде. Работа Аде была включена в список номинантов на премию «Оскар 2017» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Николсону предстоит сыграть пожилого учителя музыки, который создает себе альтер-эго, чтобы наладить отношения со своей дочерью.

Последний фильм с участием Николсона «Как знать...» вышел в 2010 году. А в 2013 году появились слухи об уходе актера на пенсию, тогда таблоиды писали, что ему стало сложно запоминать реплики.

Примечательно, что Аде станет исполнительным продюсером ремейка. Оригинальный фильм считается одним из фаворитов «Оскара». Кроме того он снискал восторженные отзывы критиков на Каннском кинофестивале 2016, несмотря на то, что в итоге так и не получил главный приз киносмотра.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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