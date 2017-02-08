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Алексей Учитель подал заявление в прокуратуру против Поклонской

12:38 8.02.2017
Кадр из фильма «Матильда»
Кадр из фильма «Матильда»
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Режиссер Алексей Учитель направил в Генеральную прокуратуру РФ два заявления с целью защитить свой еще не вышедший фильм «Матильда» от инсинуаций со стороны православных активистов и чиновников.

Как сообщает ТАСС, одно заявление касается депутата Госдумы Натальи Поклонской, а второе – руководства Всероссийской общественной православной организации «Христианское государство – Святая Русь».

В своих заявлениях кинематографист просит оградить создателей «Матильды» и кинопрокатчиков от дальнейших угроз и иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, а также от публично распространяемых «клеветнических измышлений госпожи Поклонской». Кроме того Учитель просит проверить православную организацию на экстремизм после прозвучавших угроз в адрес создателей фильма и потенциальных зрителей. Он отмечает, что данные обращения вынужденные, а сама кинолента находится еще в работе и ее никто не видел, а потому не может судить о ее достоинствах и недостатках.

«За последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала много разных слов и бросила столько обвинений, что оставить их без внимания невозможно. А так как она не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель, значит кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства», - прокомментировал подачу заявлений адвокат Учителя.

Темы: Кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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08.02.2017, 17:42
Скучножить

Г-дам истеричкам следует ознакомиться со списком прав и обязанностей депутата госдумы. Ничего превышающего ее полномочия депутат Поклонская не сделала. Сейчас ее обвиняют в том, что она выполняет нормы закона. Какая же это демократия? Учитель требует через прокуратуру запретить Поклонской реагировать на коллективные обращения граждан. Это беззаконие и анархизм. Dura lex, sed lex.
08.02.2017, 17:40
косьма

Это СМИ пытаются из нее что то сделать и она сама тому не против, а так еще один горе-активист и не более.
08.02.2017, 17:34
Вообще_туту

У атеистов своя логика, но просто интересно по уровню цифр: с 1917-го по 1939-й по неестественной (вынужденной) причине в СССР исчезло 33 миллиона человек.
Это при каком царе, при каких министрах-капиталистах шло истребление народа в таких масштабах? И нет атеистов, которые сказали бы, что режим большевиков должен быть за это осужден. Я не говорю про личную ответственность, осуждена система и ее репрессивные методы. Нет такого. Отсюда вывод - атеисты людоеды и недостойны носить звание людей.
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