Алексей Учитель подал заявление в прокуратуру против Поклонской

Режиссер Алексей Учитель направил в Генеральную прокуратуру РФ два заявления с целью защитить свой еще не вышедший фильм «Матильда» от инсинуаций со стороны православных активистов и чиновников.

Как сообщает ТАСС, одно заявление касается депутата Госдумы Натальи Поклонской, а второе – руководства Всероссийской общественной православной организации «Христианское государство – Святая Русь».

В своих заявлениях кинематографист просит оградить создателей «Матильды» и кинопрокатчиков от дальнейших угроз и иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, а также от публично распространяемых «клеветнических измышлений госпожи Поклонской». Кроме того Учитель просит проверить православную организацию на экстремизм после прозвучавших угроз в адрес создателей фильма и потенциальных зрителей. Он отмечает, что данные обращения вынужденные, а сама кинолента находится еще в работе и ее никто не видел, а потому не может судить о ее достоинствах и недостатках.

«За последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала много разных слов и бросила столько обвинений, что оставить их без внимания невозможно. А так как она не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель, значит кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства», - прокомментировал подачу заявлений адвокат Учителя.